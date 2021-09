Federica Panicucci inizia più tardi Mattino 5 e Roberto Alessi dice: “Si sta consolando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fino a qualche giorno fa si leggeva sui giornali come Federica Panicucci fosse rimasta male per la notizia che il suo programma di fascia quotidiana, Mattino 5 sarebbe iniziato più tardi del previsto perchè il programma estivo che aveva preso il suo posto, Morning News condotto dalla la giornalista Simona Branchetti stava andando così bene, in termini di ascolti, che la dirigenza Mediaset aveva deciso di prolungarlo un po’. Da qui il gossip si è scatenato raccontando di una Panicucci così addolorata da aver avuto, addirittura, uno svenimento appena appresa la notizia.

Morning News continuerà fino al 17 settembre

Federica Panicucci, fino al 17 settembre, avrà del tempo libero perchè la giornalista Simona Branchetti resterà al suo posto, alla conduzione di Morning News.

Il suo programma, che è iniziato per colmare il vuoto lasciato per l’estate da Mattino 5, piano piano si è fatto amare e seguire così tanto che anche la dirigenza Mediaset ne è rimasta sorpresa. Si tratta, infatti, di un programma che costa pochissimo ma che rende tanto in termini di ascolti.

Dopo la notizia del prolungamento fino al 17 settembre, c’è chi ha voluto sottolineare la reazione della Paniccucci che, a detta dei giornalisti di gossip sarebbe stata così sofferta da provocarle un malore. Ma la verità l’ha ristabilita il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Roberto Alessi svela la reazione di Federica Panicucci

Roberto Alessi su Novella 2000 ha detto che tutte le voci che sono girate sulla reazione di Federica Panicucci alla notizia che Morning News sarebbe proseguito fino al 17 settembre sono ‘balle’.

Roberto Alessi ha detto di Federica Panicucci: “Ha allungato le vacanze con Marco Bacini … Federica s’è consolata…Altre due settimane di vacanza con il suo Marco…” e ha pubblicato le foto che li ritraggono in vacanza.

Federica Panicucci e Marco Bacini sono anche stati sul red carpet di Venezia dove sono apparsi molto felci e innamorati.

Lei indossava un abito di Antonio Riva, bianco con in vita con una cinta nera e tagliato sul corpetto. I due sono stati ad alloggiare al The Gritti Palace, in Campo Santa Maria del Giglio, che ha una meravigliosa vista sul Canal Grande.

Lì una notte, in camera matrimoniale ha un costo che si aggira sui 1.000 euro ma che può arrivare fino ai 10.000mila nel caso di una suite.