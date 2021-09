Dayane Mello attacca Zorzi e lancia una bomba sulla regolarità del televoto al Grande Fratello: “Tutti cercavano di votare ma non ci sono riusciti”

0 SHARES Condividi Tweet

Dayane Mello, sui social, ha attaccato duramente Tommaso Zorsi e, nello stesso tempo, ha voluto far capire che il televoto al Grande fratello vip nell’edizione ultima in cui c’erano entrambi e che ha vinto Zorzi, potrebbe essere stato truccato. Vediamo cosa è successo e cosa ha detto la bellissima modella.

Dayane Mello difende Soleil Sorge

Il Grande fratello vip sta per iniziare e già si stanno scatenando tante polemiche sia sui concorrenti / inquilini, sia sulle opinioniste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe che, pare, già non vadano daccordo nonostante la trasmissione non sia ancora iniziata e sia sugli ex protagonisti e, addirittura, sulla scorsa edizione.

Un polverone in questo senso si è alzato da quando si è saputo che uno dei nomi dei concorrenti è quello di Soleil Sorge .

In tanti hanno preso malissimo la notizia perché non la volevano all’interno della casa e ad un certo punto, a difendere l’influencer italo-americana è stata una sua grande amica, la modella sudamericana Dayane Mello.

La Mello sui social ha scritto così: “Soleil Stasi, il mio amore più grande sarà la rivelazione di questo programma non ci sarà uno uguale a lei. Ti amo con tutto il mio cuore”.

Dayane Mello contro Tommaso Zorzi

Poi Dayane ha attaccato Tommaso Zorsi quando un utente le ha fatto notare quanto tutti lo amassero. Lei ha risposto così: “Amato? Ha fatto tanta dinamica quando dormiva”.

E i follower, per tutta risposta, le hanno scritto: “Rosichi parecchio perché ha vinto lui e non tu” e lei, al veleno, ha controbattuto così: “Che strano. Tutto il mondo cercava di votare e non sono riusciti”.

E un altro utente ha scritto: “Infatti si è visto alla fine quanto è maligno. E poi ti ricordo che ha vinto perché hanno bloccato i voti e NESSUNO quel giorno riusciva a votare. Casualità o avevano paura del Brasile e di tutta l’America latina?” e a questo commento la Mello ha messo un like. E poi ha anche scritto: “Prego Dio che non succeda questa cosa con Soleil”.

Insomma, l’aria è già abbastanza surriscaldata e tutti sono pronti anche se c’è ancora qualche incertezza sugli ultimi nomi, quelli non ancora ufficializzati. Qualche ora fa si è saputo perchè dichiarato dalla stessa diretta interessata, Sandra Milo che non parteciperà anche se all’inizio il suo sembrava uno dei nomi più sicuri.