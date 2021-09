Grande Fratello Vip, Sandra Milo: «Non andrò al Grande Fratello perché …»

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è quasi tutto pronto per l’inizio di questa nuova stagione de Il grande fratello vip che, quest’anno, è la sesta e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, dal giornalista Alfonso Signorini.

Alcuni nomi dei concorrenti/inquilini della casa sono stati già fatti e ufficializzati mentre, per altri, ci sono ancora alcuni dubbi.

La trasmissione inizierà 13 settembre e i nomi certi, al momento, sono: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Giucas Casella e Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Tommaso Eletti, che ha partecipato alla nona edizione di Temptation Island.

Sandra Milo dice che non intende partecipare più

Uno dei nomi che sembrava certo era quello di Sandra Milo ma, poche ore fa, è arrivata una sua dichiarazione con la quale ha fatto sapere che non parteciperà.

Sandra Milo ha dichiarato a questo proposito: «Avrei partecipato volentieri, ma ho dovuto rifiutare per via di un altro impegno professionale. È una cosa televisiva molto importante che partirà a novembre, ma non posso assolutamente dire di più, è tutto ancora top secret… Non vedo l’ora!».

Sandra Milo ha rilasciato questa inaspettata dichiarazione in occasione di un’intervista al settimanale Novella 2000.

La Milo che è stata intervistata da Armando Sanchez ha anche, nella stessa occasione, presentato il suo nuovo spettacolo ‘Ostriche e caffè americano’ .

Sandra Milo rivela che le sarebbe molto piaciuto partecipare al Grande fratello vip

Sandra Milo ha, comunque, voluto chiarire che le sarebbe molto piaciuto partecipare al Grande fratello vip ha così esternato il suo pensiero: «Assolutamente sì. Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Al pubblico questo interessa molto. Il pubblico potrebbe appassionarsi alla mia storia? Oggi l’età di un personaggio non conta più. Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni».

Qualche giorno fa Sandra Milo, sui social, ha raccontato un aneddoto della sua vita e ha così detto che nel 1961, quando fu presentato il film “Vanina Vanini” di Rossellini, fu “accolto malissimo dalla critica, bersagliato dalla stampa, manipolato dalla produzione”.

Lei fu “sommersa di critiche e ribattezzata immeritatamente ‘Canina Canini’”.

Per questa feroci critiche “caddi in depressione – io che mai ne soffrii nella mia vita eccezion fatta che in quella circostanza – e decisi di lasciare tutto”.