Star in the Star troppo simile a Tale e quale show, Carlo Conti prende pubblicamente posizione e dice “Ilary Blasi …”

0 SHARES Condividi Tweet

La stagione autunnale televisiva è alle porte, alcune trasmissioni, dopo la pausa estiva sono già iniziate e sono tornate a farci compagnia, per altre manca poco e, come spesso accade attorno a qualche trasmissione, anche se ancora non è ancora iniziata, c’è già polemica Quest’anno è toccato a Star in the star, il programma Mediaset che sarà condotto da Ilary Blasi e che pare essere molto simile a due altri due programmi Rai: “Il cantante mascherato” e “Tale e quale show”.

La polemica sul programma Star in the Star

Star in the Star è il nuovo format di Canale 5 che sarà condotto da Ilary Blasi e che è stato accusato di essere troppo simile, nella formula, a Tale e Quale Show e a Il cantante mascherato.

Su questa questione, se pare che Milly Carlucci si sia abbastanza indispettita, Carlo Conti è di tutt’altro parere e ha voluto anche rilasciare alcune dichiarazioni che fanno esattamente capire come la pensa su questa questione.

Carlo Conti rompe il silenzio e decide di dire la sua

Carlo Conti, che a breve inizierà Tale e quale show il programma di intrattenimento che di solito va in onda il venerdì sera su Rai 1, è stato intervistato dal settimanale Di Più e ha preso le parti di Ilary Blasi per quanto riguarda il programma Star in the Star che è finito in Vigilanza Rai.

Carlo Conti ha detto: “Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati”.

E poi ha anche aggiunto: “Sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”.

Tale e quale show inizierà il 17 settembre e sarà concorrente al Gf Vip 6.

Carlo Conti, sul prossimo Tale e Quale show ha dichiarato: “L’edizione di quest’anno sarà ancora di più all’insegna della leggerezza e del divertimento assoluto. Anche all’interno del repertorio faremo cose che non abbiamo mai fatto finora”.

E poi Conti ha anche detto a Radiocorriere TV: “Tale e Quale è il primo varietà che riprende su Rai1 dopo l’estate e sarà interamente dedicato a Raffaella. Il programma che ha nel titolo la parola show, è prima di tutto un varietà e Raffaella è stata una regina assoluta di questo genere. Mi piace poi ricordare altri protagonisti che ci hanno lasciato quest’anno come Gianfranco D’Angelo e Paolo Beldì”.

Poi su Cristiano Malgioglio ha detto: “E’ un artista che non ha bisogno di presentazioni e poi lui ha conosciuto o conosce personalmente gran parte dei cantanti imitati. Avrà sicuramente molti aneddoti da raccontare”.