GF Vip, Katia Ricciarelli avverte: “Devono stare attenti perchè …”

Il Grande fratello vip 6 sta per iniziare e questa edizione, sia per i concorrenti che popoleranno la casa sia per le opinioniste si preannuncia molto scoppiettante.

Una delle protagoniste che certamente farà la differenza all’interno della casa più spiata d’Italia sarà Katia Ricciarelli che ha già rilasciato alcune dichiarazioni che, più che altro, sembrano degli avvertimenti.

Katia Ricciarelli fa delle dichiarazioni importanti prima di entrare nella casa del Grande fratello vip

Katia Ricciarelli, che sta per entrare nella casa del Grande fratello vip ha detto: “Se mi toccano dov’è il mio debole divento una vipera”.

E poi: “Arrivare alla fine del gioco? Sono qua per divertirmi … Non so se arriverò alla fine del gioco perchè sono qui appunto per giocare…Non m’interessa arrivare in fondo…Voglio solo divertirmi…”

E poi, ancora: “Non voglio sapere chi c’è nella casa del Grande Fratello Vip … Voglio comunque bene a tutti…” E poi ha anche aggiunto: «Non andrò lì per vincere a tutti i costi, voglio cercare di stare bene e divertirmi».

E, ancora: «Che cosa porterò insieme a me nella Casa del Grande Fratello? Ovviamente la lirica, che è il mio mondo, e le mie terre, che sono Verona e Bardolino». E poi ha concluso così: «Non fatemi aggiungere altro, ho firmato un contratto con Mediaset che mi impone di non rilasciare interviste inerenti la trasmissione».

La trasmissione inizierà il prossimo lunedì 13 settembre e Katia Ricciarelli ha precisato: «Ho accettato perché sono curiosa e sincera dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno. Sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo».

Katia Ricciarelli si racconta

Katia Ricciarelli ha vissuto una bellissima storia d’amore con il tenore José Carreras e poi si è sposata con Pippo Baudo. Per Katia questo non è il primo reality, infatti ha già partecipato, nel 2006 a La Fattoria.

La Ricciarelli, a proposito della sua partecipazione a Il grande fratello vip ha detto:

«Magari al Gf Vip ritroverò l’amore».

E poi: «Da quanto non mi innamoro? Dai tempi con Pippo, la storia è andata avanti a lungo e oggi non ho più vent’anni. È stato l’ultimo amore ma non è detto che sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al Gf Vip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast».