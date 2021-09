Federica Panicucci e Bacini attaccati: “A Venezia cani e porci”, la risposta di Bacini è geniale

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci e Marco Bacini vivono la loro storia d’amore senza preoccuparsi degli attacchi che spesso subiscono. Qualche giorno fa la Panicucci era stata attaccata sui social dopo aver postato una foto insieme al suo compagno e le era stato detto che stava con lui solo per i soldi visto che lui è molto brutto. E lei aveva risposto a tono invitando la hater a non perdere tempo a leggere i suoi social ma a dedicarsi, piuttosto al suo fidanzato che, certamente, è molto più bello del suo.

Insomma, la Panicucci senza peli sulla lingua ha risposto a tono ridicolizzando e prendendo in giro chi l’ha attaccata.

Allo stesso modo si è comportato il suo compagno, Marco Bacini dopo l’ultimo attacco subito. Vediamo di che si tratta.

Un hater attacca Federica Panicucci e Marco Bacini e lui risponde a tono

Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati a Venezia, sul red carpet in occasione della Mostra. Dopo aver postato una loro foto, un hater ha scritto: “Cioè, a questa parata cani e porci”.

La risposta di Marco Bacini

Marco Bacini, dopo aver letto il post non ci ha pensato un attimo a risponde a tono e ha scritto così: “Non direi, Lei per esempio non si è vista e sono sicuro appartenga ad una delle due categorie, sperando di non offendere le due categorie. Buona giornata”.

Dopo di che l’hater ha ritenuto di non aggiungere altro e Bacini è risultato vincente dopo l’attacco subito immotivatamente.

A Venezia, Federica Panicucci e Marco Bacini, innamorati più che mai come risulta evidente dalle foto che hanno postato, hanno prenotato una camera presso The Gritti Palace, un albero molto lussuoso dove una notte in camera doppia ha un costo di 1000 euro.

C’è stato un follower che dopo aver visto le foto che la Panicucci ha postato, elegantissima e vestita con un lungo abito bianco, ha scritto come commento: “Auguri“ e la Panicucci non capendo il motivi degli auguri ha chiesto spiegazioni scrivendo così: “Ma in che senso auguri?“.

Forse visto che lei era vestita di bianco qualcuno avrà pensato, chiaramente sbagliando, che la Panicucci si fosse sposata.

Spesso questa coppia viene bersagliata da critiche e commenti negativi ma loro, ogni volta, insieme, li contrastano e, la maggior parte delle volte, rispondono a tono mettendo a tacere tutti.