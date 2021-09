Ballando con le Stelle, Roberta Bruzzone frecciata al veleno per Raimondo Todaro “I ballerini che non ci sono più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prossime settimane prenderanno il via le nuove edizioni di vari programmi di successo seguiti anno dopo anno con molta attenzione ed entusiasmo dai telespettatori. Tra questi ad esempio vi troviamo anche Ballando con le Stelle che proprio il prossimo 16 ottobre prenderà il via con la nuova edizione ancora una volta condotta dalla bravissima Milly Carlucci. Quello che in tanti si sono chiesti è chi saranno i nuovi protagonisti. Nelle scorse ore sono stati ufficializzati i nomi di sette concorrenti del cast e a parlare della nuova edizione del talent è stata Roberta Bruzzone. Ma, quali sono state le parole espresse dalla famosa criminologa?

Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle prenderà il via il prossimo 16 ottobre e nelle scorse ore sono stati svelati i nomi di sette partecipanti. Di preciso questi sono i nomi di Valeria Fabrizi, Albano, Mietta, Morgan, Sabrina Salerno,Federico Fashion Style e Fabio Galante. Ad intervenire rivelando qualche anticipazione in più sulla nuova edizione è stata la criminologa Roberta Bruzzone che così come per la passata edizione tornerà a ricoprire il ruolo ‘a bordo campo’ insieme al noto conduttore e giornalista italiano Alberto Matano. Roberta Bruzzone nel corso di una recente intervista rilasciata a RTL 102.5 oltre ad aver parlato del ruolo da lei ricoperto ha anche parlato del ritorno di Alessandra Mussolini e dell’addio di uno dei protagonisti del programma ovvero il bravissimo maestro Raimondo Todaro.

Le parole espresse dalla criminologa

“Continuerò nel mio ruolo a bordo campo e novità ce ne sono tantissime. Vi posso anticipare che verranno svelati concorrenti che vi lasceranno senza parole! Ci saranno presto nuovi svelamenti che eleggeranno questo cast tra i più effervescenti degli ultimi anni”, queste nello specifico le parole espresse dalla Bruzzone intervistata da Francesco Fredella. Alla domanda del giornalista che le ha chiesto se tra i concorrenti vi sia anche il pilota Andrea Iannone ecco che la Bruzzone ha risposto affermando che non può fare delle specifiche rivelazioni e sottolineando comunque che ci saranno dei super ospiti già dalla prima puntata.

Le rivelazioni di Roberta Bruzzone

La Bruzzone ha poi continuato il suo intervento rivelando che non vi sarà l’addio tanto vociferato dello stilista Guillermo Mariotto precisando inoltre che difficilmente si può fare a meno di lui. E a proposito del ritorno di Alessandra Mussolini nel programma ecco che la criminologa ha dichiarato “Anche a me è giunta la notizia ma non so proprio che ruolo abbia previsto per lei Milly. Certamente è un elemento che contribuirà a rendere ancora più dinamico il programma”. Ad abbandonare il programma condotto da Milly Carlucci saranno invece Antonio Razzi e il ballerino Raimondo Todaro. E proprio a proposito di tale abbandono ecco che la Bruzzone è intervenuta esprimendo poche parole. “I nuovi arrivi sono ballerini di altissimo profilo, non faranno rimpiangere quelli che non ci sono”, questo il suo pensiero.