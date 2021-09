Gigi D’Alessio, la compagna Denise mostra il pancino e Anna Tatangelo è sempre più arrabbiata perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ di alcune settimane fa la notizia della gravidanza della nuova compagna di Gigi D’Alessio ovvero la giovanissima Denise Esposito. Una notizia mai direttamente confermata oppure smentita ma sulla quale non sembrerebbero esserci più dubbi, soprattutto in seguito alla pubblicazione di una fotografia da parte della giovane fidanzata del cantante. Una foto nella quale il pancino della ragazza appare sempre più evidente. Secondo alcune indiscrezioni però a non essere tanto contenta della notizia sarebbe l’ex compagna di D’Alessio ovvero Anna Tatangelo. Ma, quali sono i motivi?

Il post di Denise Esposito sui social

Gigi D’Alessio e Denise Esposito presto genitori nonostante la differenza d’età di 26 anni presente tra i due. Nelle ultime settimane è stata diffusa la notizia della gravidanza della giovane donna, una notizia mai ufficialmente confermata anche se proprio nelle scorse ore la fidanzata del famoso cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia in cui dolcemente accarezza il ventre. Per la prima volta quindi Denise Esposito ha scelto di uscire allo scoperto e mostrare il suo ‘pancino’, anche se erano davvero pochi i dubbi in quanto più volte la coppia è stata fotografata e nelle foto in questione il pancino risultava sempre piuttosto evidente.

La reazione di Anna Tatangelo

Secondo alcuni rumors a non aver preso bene la notizia della gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio sarebbe stata proprio l’ex compagna dell’artista ovvero Anna Tatangelo. Nello specifico sarebbero due i motivi per i quali la Tatangelo non sarebbe contenta di tale notizia. E di preciso questi sono l’aver scoperto la notizia tramite i giornali e non direttamente dall’ex compagno. E poi ancora la delusione nell’aver appreso che D’Alessio abbia velocemente voltato pagina dopo la fine della loro storia, tanto da essere pronto a metter su famiglia con la nuova compagna.

La rivelazione di Dagospia

Ad intervenire sulla questione nelle scorse ore è stato Dagospia rivelando un altro motivo per il quale la Tatangelo sembrerebbe essere ancora molto arrabbiata con l’ex compagno. E di preciso questo sarebbe legato alla scelta dell’artista di lasciare la villa all’Olgiata dove ha vissuto per tanti anni anche insieme alla Tatangelo per trasferirsi a Napoli e stare vicino alla nuova compagna. Tale decisione sembrerebbe preoccupare molto la Tatangelo. “Una decisione che Anna avrebbe preso molto male, preoccupata dal fatto che il ritorno a Napoli possa far allontanare Gigi dal figlio Andrea che vive a Roma con lei”, queste di preciso le parole scritte da Roberto D’Agostino.