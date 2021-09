Fabrizio Corona una furia contro Sangiovanni: “Sei un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi alcuni mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show vinto dalla bravissima ballerina Giulia Stabile. Ad aggiudicarsi il secondo posto invece è stato il cantante Sangiovanni, fidanzato di Giulia, che nel corso dei mesi successivi ha ottenuto un vasto successo con la sua musica. Negli ultimi giorni però il giovane artista ha esternato alcune lamentele riguardo l’eccessiva attenzione mediatica concentrata proprio sulla sua storia con Giulia. A rispondere alle sue parole è stato l’ex re dei paparazzi ovvero Fabrizio Corona che anche in questa occasione non è riuscito a rimanere in silenzio.

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è un giovane cantante italiano diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. All’interno della famosa scuola il giovane ha conosciuto e si è innamorato della ballerina Giulia Stabile con la quale ha iniziato una relazione proprio davanti alle telecamere. E proprio l’eccessiva attenzione mediatica concentrata sulla sua relazione con la ballerina e non su entrambi come artisti ha portato il cantante ad un duro sfogo attraverso il suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Sangiovanni

“Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente”, queste le parole con cui il giovane cantante ha dato inizio al suo lungo sfogo. L’artista ha precisato che entrambi non si aspettavano ciò che poi è accaduto dopo ma semplicemente si sono avvicinati in quanto uno faceva stare bene l’altro e viceversa. Il giovane ha poi continuato precisando che Giulia è una ballerina e lui invece è un cantante. “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti”. Sangiovanni ha poi rivolto delle dure parole nei confronti di tutti coloro che si appassionano più al gossip che alla musica e alla danza rimproverando anche coloro che non pensano alla loro privacy.

La risposta di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, che come in molti sapranno non ha alcun timore di esprimere i propri pensieri e le proprie idee, non è riuscito a rimanere in silenzio e ha deciso di rispondere al giovane artista. L’ex re dei paparazzi ha infatti affermato “Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista”.Corona ha poi proseguito accusando Sangiovanni di avere scelto la strada più semplice per poter ottenere popolarità e fama e ha poi concluso “Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.