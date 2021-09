Selvaggia Lucarelli furiosa al veleno contro Alfonso Signorini “Mi raccomando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni sono stati annunciati i nomi di tutti i partecipanti, e tra questi ne spicca uno che non è tanto piaciuto alla giornalista Selvaggia Lucarelli che non ha perso tempo per esternare il suo pensiero e lanciare delle frecciatine proprio al conduttore del programma. Ma, di chi stiamo parlando e quali sono state le parole espresse dalla donna?

Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare e giorno dopo giorno il gossip e l’attenzione mediatica si concentrano sempre di più su coloro che saranno i nuovi protagonisti del programma. Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Selvaggia Lucarelli e Alfonso Signorini a causa di una grossa polemica nata in seguito alla diffusione del nome di uno dei partecipanti alla nuova edizione del GF Vip. Nello specifico stiamo parlando di Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Il giovane ha partecipato al reality di Canale 5 insieme all’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti e proprio alcune sue frasi pronunciate nel corso della trasmissione e alcuni suoi atteggiamenti hanno causato diverse polemiche. Per tale motivo la scelta di Signorini di accoglierlo nella casa del GF Vip non è piaciuta alla Lucarelli che tramite il suo profilo Instagram ha espresso il suo pensiero.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

“Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato ‘vip’. Poi mi raccomando, siparietti tv su ‘le donne si trattano bene’”. Queste nello specifico sono state le parole scritte da Selvaggia Lucarelli attraverso un Instagram stories. La giornalista ha quindi ampiamente contestato la scelta del noto conduttore di far entrare nella casa più spiata d’Italia un ragazzo che proprio nella sua unica e recente esperienza televisiva ha fatto tanto discutere.

L’esperienza di Tommaso Eletti a Temptation Island

Tommaso Eletti ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme all’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Nel corso dei giorni trascorsi all’interno del reality il ragazzo si è mostrato eccessivamente geloso e possessivo nei confronti della fidanzata arrivando anche in alcune occasioni a pronunciare delle frasi che hanno fatto parecchio discutere. Al termine del viaggio dei sentimenti Valentina e Tommaso hanno deciso di uscire separati dal programma e ad oggi non sembrerebbero essere ancora tornati insieme.