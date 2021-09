Detto Fatto torna, Bianca Guaccero senza mezzi termini “Questo programma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero, celebre presentatrice Rai amata da un vasto numero di persone e molto seguita sui social network, è pronta a tornare in televisione ad intrattenere i telespettatori con una nuova edizione di Detto Fatto. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma televisivo trasmesso nel primo pomeriggio di Rai 2. Un programma molto seguito ed apprezzato dai telespettatori che ad oggi attendono con ansia di poter tornare a guardarlo. E proprio di recente la bravissima presentatrice intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha fatto delle importanti rivelazioni su quella che sarà la nuova edizione della trasmissione fornendo anche delle importanti anticipazioni. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Le anticipazioni di Bianca Guaccero su Detto Fatto

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione di Detto Fatto e proprio di recente la presentatrice Bianca Guaccero ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha rivelato alcune importanti anticipazioni che riguardano il programma. “Tra le novità, oltre ai tanti ospiti vip, anche il lancio di molti giovani e tanto spazio alle donne coraggiose, comiche e talentuose”, queste di preciso le parole espresse da Bianca Guaccero che ha in questo modo alimentato la curiosità di tutti coloro che attendono con ansia di poter guardare le nuove puntate.

Le parole della presentatrice

La presentatrice, che oltre ad essere molto brava a condurre è anche molto brava nel ballo e nella recitazione, sempre nel corso dell’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ha anche rivelato quello che è il suo desiderio. Ovvero voler portare in studio tante novità basate sulle sue passate esperienze. “Questo programma più passa il tempo e più mi somiglia, tanto che porto in studio tutto il mio bagaglio di esperienze, tra ballo, canto e recitazione”, queste di preciso le sue parole.

La nuova esperienza nella recitazione

Oltre ad essere pronta a tornare in televisione con la nuova edizione di Detto Fatto, che prenderà il via a partire dal prossimo 13 settembre alle ore 15.15, ecco che Bianca Guaccero si prepara anche a tornare a far parte del grande mondo della recitazione. E questo grazie alla partecipazione alla fiction intitolata ‘Fino all’ultimo battito’. Nel corso dell’intervista concessa a Nuovo Tv la presentatrice di Detto Fatto si è espressa anche sulle difficoltà provate nel conciliare i vari impegni di lavoro. “E’ stato faticoso conciliare tutto, ma ho vinto la mia sfida”, queste nello specifico le sue parole.