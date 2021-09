Luca Argentero, la moglie Cristina Marino una furia sui social” Se a me non va di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino vivono la loro bellissima storia d’amore e dalla loro unione è nata la piccola Nina Speranza che ha ormai un anno.

I due sono innamoratissimi e postano spesso foto sui social ma sono anche molto gelosi della loro privacy e rispondo a tono a chi si intromette troppo nella loro vita privata. Cosa che è accaduta recentemente e che ha provocato una forte reazione da parte dei due bravissimi e bellissimi attori. Vediamo cosa è accaduto.

Cristina Marino risponde a tono agli haters

Nonostante Cristina Marino, che ha 30 anni, sia molto attiva sui social è sempre ben attenta a non postare il viso della sua bambina.

Ma gli haters hanno avuto da ridire su questo modo di fare e l’hanno attaccata. Lei, che ha dimostrato in più occasioni di avere un bel caratterino e di non mandarle certo a dire, ha risposto con parole di fuoco così: “Che vi frega che faccia ha mia figlia?”.

E poi ha aggiunto: “Questa roba del tormento che non la posto: ma a voi che ve frega? Cosa vi interessa sapere che faccia ha mia figlia? E, soprattutto, se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre: potrò fare quello che va a me?”

Cristina Marino, come un fiume in piena ha anche aggiunto: “Mi sembra un dover giudicare per forza questa cosa dei bambini… E se li posti, perché li posti e se non li posti… Credo che uno debba fare quel cavolo che gli pare! Uno su Instagram pubblica quel che gli va di pubblicare, non credete sia The Truman Show, anche se lo sembra”.

Cristina Marino ha spiegato le sue motivazioni

Cristina Marino ha comunque voluto spiegare le motivazioni che sono a monte e ha detto: “Penso che ogni madre debba postare quel che gli pare: io personalmente non ho voglia che Nina diventi argomento di bar, non mi va e preferisco tutelarla. Fatevene una ragione! Quando mi andrà, se mi andrà, pubblicherò una foto della faccia di mia figlia, al momento non è così”.

In questa vicenda Luca Argentero, il papà di Nina Speranza è rimasto in silenzio ma, evidentemente condivide a pieno l’idea della moglie. Qualche giorno fa, di Luca Argentero si è detto che fosse ai ferri corti con il collega, l’attore turco Can Yaman visto che i due sono impegnati sullo stesso set, quello del remake di Sandokan. Ma erano solo pettegolezzi tanto che Luca ha pubblicato una foto insieme a Can Yaman e Raoul Bova, anch’egli sullo stesso set, e come didascalia ha scritto: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”.