GFV, Sonia Bruganelli senza mezzi termini “Dirò tutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il 13 settembre inizierà la sesta edizione del Grande fratello vip condotto, anche quest’anno per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Il conduttore, ancor prima che la trasmissione inizi, è già stato duramente attaccato da Selvaggia Lucarelli che gli ha contestato il futuro inquilino, Tommaso Eletti, ex partecipante di Temptation Island.

Selvaggia Lucarelli attacca Alfonso Signorini per la scelta di Tommaso Eletti

Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo sul Fatto Quotidiano nel quale ha duramente attaccato Alfonso Signorini per aver scelto, come uno dei concorrenti del Grande fratello vip, Tommaso Eletti che nel reality Temptation Island aveva avuto un comportamento esasperato nei confronti della fidanzata Valentina.

La Lucarelli ha scritto così: “Il ragazzo manifesta una gelosia morbosa, un senso del controllo patologico, un atteggiamento di dominanza e di totale, inquietante insofferenza di fronte a qualsiasi sprazzo non dico di libertà, ma di normalità della fidanzata”. E poi ha aggiunto: “Valentina a 40 anni non deve indossare bikini, deve mettere costumi interi o copricostume, perché ‘il suo corpo è sacro’, dice lui”.

E poi: “Tommaso Eletti ha avuto visibilità in un programma perché fa e dice cose profondamente sbagliate e pericolose in una relazione e nel suo rapporto con una donna, cose che sono spesso il germe di sofferenze e perfino di drammi. E in virtù di questo, anziché diventare un monito, diventa una star”. E poi, ancora: “Alla prima frase maschilista, assisteremo agli occhioni sgranati del conduttore, al suo stupore pregno di riprovazione, alla lezioncina pubblica densa di biasimo perché ‘Tommaso, non si fa!’. E non importa che Tommaso l’abbiano chiamato proprio per quello. Perché l’ha già fatto e se il Grande fratello vip è fortunato, lo rifarà. L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne“.

Sonia Bruganelli “Dirò tutto”

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno le opinioniste del Grande fratello vip e le due donne non potevano essere più diverse.

I rumors raccontano che, nonostante la trasmissione non sia ancora iniziata, già ci sono degli attriti tra le due che sono esplosi durante un servizio fotografico. E allora è intervenuta la Bruganelli che ha voluto raccontare cosa è accaduto e lo ha fatto durante l’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Le liti sul set del servizio fotografico? Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’ ma era un complimento”. E invece, sui concorrenti ha detto: “Non mi sentirete mai dire di un concorrente ‘mi piace perché è vero’: siamo in tv ed essere veri non è una qualità a prescindere, posso anche apprezzare un bravissimo stratega. Io e la Volpe su questo siamo diverse. La punzecchio perché lei è molto più attenta, io mi permetto di essere leggera”.

Anche Adriana Volpe è stata intervistata e sulla collega ha detto: “Stimo tanto Sonia: dietro un uomo di successo c’è sempre una grande donna che lavora tra le quinte. Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anche io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per 20 anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo”.

Poi sulle opinioniste pop Adriana Volpe ha detto: “Le opinioniste pop? Le adoro! Saranno meravigliosamente ingestibili e daranno filo da torcere a tutti“; invece Sonia Bruganelli: “Le due opinioniste pop dovrebbero dire quello che noi non possiamo dire, ma io penso di poter dire tutto”.