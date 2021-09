Che tempo che fa, Fabio Fazio “Prima che lo dicano gli altri vi dico io che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni ed esattamente il prossimo 3 ottobre torna il programma tanto amato dagli italiani e condotto da Fabio Fazio. Stiamo parlando di Che tempo che fa, ovvero il programma che va in onda la domenica e che tornerà in onda su Rai 3, tra qualche settimana. C’è grande attesa quindi per il ritorno di Fabio Fazio il quale però in questi ultimi giorni ha già dato qualche anticipazione nel corso di un’intervista rilasciata al Foglio.

Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sta per tornare

Pare che nel corso di questa chiacchierata, il conduttore abbia comunque svelato alcuni retroscena relativi ad un episodio che ha visto protagonista anche Silvio Berlusconi. Si tratterebbe di un retroscena che è legato all’ ospitata di Silvio Berlusconi nel programma da lui condotto. “Prima dell’intervista la sua segreteria mi aveva detto che Berlusconi voleva parlarmi in privato. Da solo. A quattr’occhi”. Questo quanto dichiarato nello specifico da Fabio Fazio parlando proprio di Silvio Berlusconi. Il conduttore nel raccontare questo aneddoto ha anche fatto presente quali fossero le sue emozioni e preoccupazioni al riguardo. Fazio, infatti, pare che in quel momento avesse pensato a cosa Berlusconi avrebbe avuto di così tanto importante da dire, per richiedere un colloquio così tanto privato.

L’aneddoto del conduttore su Silvio Berlusconi

“Mi chiedevo quale grossa notizia dovesse darmi: un nuovo partito? Non dico che ero in ansia, ma quasi. Sennonché arriva il giorno dell’intervista. E lui è in ritardo. Ci sono appena tre minuti prima che inizi la trasmissione. Quindi corro, trafelato, mentre i secondi volano. Esco dallo studio, attraverso il cortile e lo raggiungo in camerino. Lui mi saluta, chiede a tutti di uscire. E quando finalmente siamo soli mi dice: ‘Lei deve tagliarsi la barba’”. Queste le parole dichiarate da Fabio Fazio, il quale sembra abbia aggiunto di non essere comunque cambiato da allora e di portare sempre la barba bianca e anche lunga.

Barba lunga e bianca, classico aspetto anche per questa nuova edizione di Che tempo che fa per Fazio

Anche quest’anno quindi il conduttore sarà al timone di questa trasmissione e si presenterà come sempre, con il suo classico aspetto. A tal riguardo, sembra che il conduttore abbia comunque voluto anche anticipare quelle che potrebbero essere le battute di Luciana Littizzetto. “Per fortuna ancora non mi ha visto. Sembro Babbo Natale, o forse sono così noioso che mi si è imbiancata la barba. Ecco. Me lo dico da solo. Così anticipo le battute”. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore.