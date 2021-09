Pomeriggio 5, «Ti querelo», Barbara D’Urso prima resta di ghiaccio ma poi …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ricominciato Pomeriggio 5, il programma di fascia quotidiana che va in onda su canale 5 e che anche quest’anno è condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice, per quest’anno, al momento condurrà solo questo programma perché gli altri due, Domenica Live e Live non è la D’Urso sono stati soppressi per una decisione della dirigenza Mediaset che Barbara D’Urso ha fatto sapere di approvare in pieno. Ieri, durante la puntata di Pomeriggio 5 è accaduto qualcosa che ha messo in difficoltà la D’Urso. Vediamo cosa è successo.

Barbara D’Urso commenta le minacce di una intervistata

Barbara D’Urso ieri ha condotto Pomeriggio 5 e si è occupata della morte misteriosa di Laura Ziliani, la vigilessa di 55 anni che è stata ritrovata senza vita a Temù, in Vallecamonica. Sul posto c’era l’inviata di Pomeriggio 5 che avrebbe voluto intervistare due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni.

Barbara D’Urso di loro ha detto: « sono indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere».

Quando però, l’inviata ha provato ad avvicinare Paola che si è rifiutata di aprire porta di casa e poi Silvia e la giornalista ha chiesto loro di parlare, una delle due ha detto: «Mi dia il suo nominativo che l’aggiungo alla lista delle persone da querelare».

Tornata in studio Barbara D’Urso ha tenuti a precisare che: «Ovviamente la nostra inviata stava facendo il suo lavoro come tutti i giornalisti».

La domenica Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso

Anna Tatangelo sarà al timone della trasmissione della domenica pomeriggio, Scene da un matrimonio e lo spot recita: “Il matrimonio, il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. È arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata e voi con me: Scene da un matrimonio a settembre su Canale 5”.

Anna Tatangelo, a proposito di questo suo nuovo impegno ha detto: “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista. Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché Scene da un Matrimonio non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione. Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro”.