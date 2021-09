Nancy Brilli una furia sui social, ospite alla Mostra di Venezia non la fanno entrare e lei …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Nancy Brilli per essere una nota attrice italiana, la quale in queste ultime ore pare si sia lasciata andare uno sfogo. Sembra che l’attrice abbia vissuto una disavventura a Venezia essendo arrivata in città da Roma per poter assistere alla proiezione del film di Mario Martone, alla quale tra l’altro era stata invitata. Ad un certo punto però sembra che l’attrice sia stata additata come un’ imbucata e non effettivamente come un’ attrice invitata alla proiezione del film. A quel punto la nota attrice ha voluto raccontare questa disavventura, spiegando per filo e per segno quello che le è accaduto.

Nancy Brilli la disavventura dell’attrice a Venezia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Nancy Brilli nelle scorse ore sia approdata a Venezia e pare che abbia vissuto una disavventura della quale ne ha parlato proprio sui social. Come abbiamo già visto, l’attrice pare fosse stata invitata nei giorni scorsi alla proiezione del film di Mario Martone ma una volta giunta sul posto sembra che siano sorti alcuni problemi. “Sono arrivata e mi hanno detto che non posso entrare”. Questo quanto raccontato da Nancy Brilli su Instagram, tra l’altro proprio mentre si trovava fuori dal luogo dove si sta tenendo la manifestazione.

Lo sfogo della nota attrice

Poi una volta tornata in hotel, l’attrice avrebbe continuato a raccontare questa disavventura facendo una diretta su Instagram e spiegando quindi a tutti i suoi follower che cosa le fosse accaduto. “Non è arrivata la macchina a prendermi. Mi hanno portata all’Excelsior, vicino al palazzo del cinema, e dicevo ‘ma che sono venuta a fare qua?’. Mi hanno detto di aspettare, poi siamo andati a piedi. Questi 300 metri sono infiniti se sei gentile e fai i selfie se ti fermi a parlare con le persone, abbracci i bambini. A me dispiace dirgli di no, non dovrei essere io a farmi strada in mezzo alle persone. Ci dovrebbero essere dei bodyguards che ti accompagnano per farti arrivare in tempo. Peraltro sono arrivata in tempo alla proiezione, ma ero a piedi”. Questo ancora quanto raccontato dall’attrice.

Da invitata a semplice imbucata, Nancy Brilli non ci sta

“Vi ricordate quando vi ho parlato del potere di quelli che hanno la chiave del cesso? Hanno la chiave e non te la danno, hanno il potere. Ecco, quel potere fa sì che io stia qui adesso invece che a vedere il film. Una signorina mi ha detto ‘sta arrivando la signora del cerimoniale, nel frattempo se vuole può andare a fare il biglietto’. Le faccio notare che io il biglietto ce l’ho e mi risponde ‘va bene, però deve entrare da dietro’. Eh no, scusate ma da dietro ci entra tua sorella”. Questo ancora lo sfogo dell’attrice che ad un certo punto si sarebbe così tanto infuriata da andare via ed anche piuttosto urtata. Poi l’attrice ha fatto sapere che per lei questa vicenda non finisce di certo qui e che nelle prossime ore sicuramente scriverà una lettera di reclamo per “fare i complimenti per l’organizzazione” che a dire dalla Brilli ha “trovato eccezionale”. Il post ha avuto diversi commenti tra i quali quello di Sabrina Ferilli. “Fai bene a non prendertela. Ma è una cosa pietosa ciò che è successo”, ha scritto la collega.