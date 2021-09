Aurora Ramazzotti smentisce la rottura con Goffredo e pubblica una foto che spiazza

0 SHARES Condividi Tweet

Soltanto nella giornata di ieri era stata annunciata una notizia che aveva come protagonista Aurora Ramazzotti. Si era detto infatti che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si fosse lasciata con il suo fidanzato Goffredo Cerza. In realtà questa notizia ha fatto letteralmente il giro del web e sono stati anche in tanti a commentare, mostrandosi anche piuttosto dispiaciuti per questa rottura. A distanza di diverse ore però è intervenuta proprio la stessa Aurora per fare chiarezza a riguardo. Ma cosa è accaduto tra i due?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, si sono davvero lasciati?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri si è diffusa una notizia secondo cui Aurora Ramazzotti e il suo storico fidanzato Goffredo Cerza si sarebbero lasciati. In realtà questa notizia è stata lanciata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Pare che ad avvalorare questa tesi sia stato il fatto che tutta l’estate Aurora e Goffredo non si sono fatti vedere insieme. Per questo motivo, in tutte queste settimane si è parlato di una possibile crisi tra i due e poi nella giornata di ieri invece è arrivata la notizia della rottura ufficiale.

La smentita della figlia di Eros e Michelle Hunziker

Ad ogni modo, pare che in questi minuti questa indiscrezione sia stata smentita proprio dei diretti interessati. I due stanno insieme da circa 3 anni e pare che le cose in realtà non siano proprio così come sono state riportate. La stessa Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua su questa vicenda e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. Nello specifico, la figlia di Eros ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al fidanzato Goffredo smentendo quindi la rottura con quest’ultimo. Insomma, sembrerebbe che si sia trattato soltanto di una notizia infondata e che effettivamente Aurora e Goffredo non stanno attraversando alcuna crisi.

La foto pubblicata da Aurora e la smentita di Goffredo

La figlia di Michelle pare che semplicemente abbia deciso di staccarsi un po’ dai Social, ma avendo letto queste notizie infondate, ha voluto dare uno spazio proprio al suo fidanzato confermando il fatto che i due stanno ancora insieme. Nella foto in questione, Aurora si trova seduta sul letto ed al suo fianco c’è proprio lui Goffredo che appoggia la testa sulla sua fidanzata, entrambi mostrando un sorriso davvero smagliante. Nella didascalia della foto si legge “Eh già! Siamo ancora qua!”. Si tratta di una citazione molto famosa, perchè estrapolata da una delle canzoni di Vasco Rossi, tra le più famose e più amate di sempre. Anche Goffredo ha comunque pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme alla sua fidanzata. I due sono apparsi abbracciati davanti ad uno specchio e nella didascalia di legge “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero”. Insomma, una doppia smentita e nessuna rottura per Aurora e Goffredo.