Ballando con le stelle, Arisa nel cast del programma di Milly Carlucci e Dagospia dice che …

La cantante Arisa dopo un’estate di tanti rumors, adesso è pronta ad approdare nel programma di Milly Carlucci. Ebbene si, dopo un intero anno trascorso nella scuola di Amici di Maria Di Maria De Filippi, adesso è pronta a sbarcare nel programma targato Rai. E’ da diverse settimane che si parla di una possibile partecipazione di Arisa al programma della Carlucci, ma soltanto adesso sembra essere arrivata la conferma. Ma come stanno davvero le cose?

Arisa, la cantante pronta a sbarcare su Rai 1 a Ballando con le stelle?

Ebbene si, dopo tanti rumors Arisa sbarcherà tra pochi giorni su Rai 1 nel programma rivale di Amici, ovvero Ballando con le stelle. A dare la conferma pare sia stato Dagospia, ovvero il portale di Roberto D’Agostino. E’ stato confermato, quindi, che quest’anno Arisa sarà una delle concorrenti di Ballando. Milly Carlucci, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto praticamente di tutto per avere la cantante nel cast.

La conferma su Dagospia

“La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle”. Questo quanto si legge sul noto portale di Roberto D’Agostino. Milly Carlucci avrebbe tentato di portare la cantante nel suo programma già da diversi mesi e alla fine, dopo diverse trattative, la cantante avrebbe accettato. Milly però, ha dovuto anche “lottare” con il direttore Stefano Coletta che pare abbia dato poi il via libera a questa operazione. Un bel colpo, quindi, per la Carlucci, dopo l’abbandono di Raimondo Todaro. Il ballerino infatti, ad inizio estate ha ufficializzato il suo addio a Ballando, dopo tantissimi anni.

Raimondo Todaro approda ad Amici e Arisa a Ballando

Adesso, inoltre, il ballerino sarebbe pronto a sbarcare ad Amici. Todaro potrebbe sedere al fianco di Alessandra Celentano e di Veronica Peparini. E Lorella Cuccarini? Quest’ultima è stata confermata, ma se l’anno scorso era una coach di ballo, quest’anno pare sia passata tra i professore di canto. Siederà qui al fianco di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Arisa, non sarà presente nel cast, perché passata alla concorrenza, ovvero prenderà parte al programma di Milly Carlucci. Un momento davvero fortunato per la cantante, la quale sembra sia anche tornata con il suo “ex fidanzato”, Andrea Di Carlo. Non ci sono certezze al momento, ma Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 sembra abbia fatto intendere che i due sono tornati insieme.