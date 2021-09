Fabrizio Corona attaccato sui social “Nemmeno la Ferragni ti calcola” e lui risponde che …

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo parecchio discutere in queste ore alcune dichiarazioni o meglio alcuni commenti rilasciati da Fabrizio Corona su Chiara Ferragni. Quest’ultima, come tutti sappiamo, è una nota imprenditrice digitale, famosa in tutto il mondo. Chiara però è anche la moglie di Fedez, il noto rapper Milanese ed i due hanno messo su famiglia mettendo al mondo due figli. Fedez e Chiara sono una delle coppie più amate di tutti i tempi e sono ovviamente molto seguiti sui social network.

Chiara Ferragni pubblica delle foto in intimo molto sexy e manda in tilt il popolo del web

Proprio nella giornata di ieri, Chiara ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto dove è apparsa in intimo, foto che inevitabilmente hanno fatto impazzire il popolo del web. Pare che queste foto non siano passate inosservate neppure a Fabrizio Corona. Quest’ultimo avrebbe quindi ricondiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti pubblicati dalla stessa Chiara Ferragni aggiungendo anche dei commenti che sono apparsi piuttosto strani.

Fabrizio Corona condivide le foto di Chiara e scrive dei commenti piuttosto strani

Come abbiamo già anticipato, nelle scorse ore Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune fotografie che la ritraggono in intimo molto sexy. Ovviamente si trattava di una sponsorizzazione, ma le foto non sono di certo passate inosservate. Uno tra tutti Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo queste immagini ed ha aggiunto delle didascalie che sono apparse piuttosto strane. In una avrebbe scritto “Siiiiiiiii!!!” ed ancora nell’altra foto avrebbe aggiunto “Aridajjjjeeeeeee” Si”. Dopo aver pubblicato queste storie piuttosto strane, sembra che qualche utente abbia comunque colto l’occasione per lanciare una frecciatina all’ex re dei paparazzi.

Le provocazioni degli utenti web a Fabrizio, le sue risposte

“Nessuno ti calcola, nemmeno la Ferragni“, avrebbe scritto un utente. A quel punto però Fabrizio Corona avrebbe risposto dicendo “Mmm secondo me se la incontro…”. Qualche altro utente invece avrebbe fatto delle domande a Fabrizio Corona chiedendogli tra l’altro se “si divertirebbe” con la moglie di Fedez ed a quel punto, il 47enne non ha potuto che dire di “Si”. Ma cosa ne penseranno Fedez e la stessa Chiara, che tra l’altro in passato hanno avuto delle discordie con lo stesso Fabrizio?

Il pensiero di Fabrizio su Chiara e Fedez

“Fedez e Chiara Ferragni, anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo. Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la c*****à una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli tutto della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri…”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Fabrizio Corona parlando della coppia.