Seat Music Awards, Sangiovanni non riesce ad andare avanti e arriva Carlo Conti ad aiutarlo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda Seat Music Awards 2021 condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

I due, che sono sempre in grandissima sintonia, donano al programma quella giusta leggerezza che rende la trasmissione molto gradevole da seguire.

Ieri, sul palco, ad esibirsi, è andato Sangiovanni che, però, ad un certo punto ha dovuto fermarsi e solo l’aiuto di Carlo Conti gli ha permesso di andare avanti. Vediamo cosa è accaduto.

Sangiovanni sul palco è costretto a fermarsi

Sangiovanni si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad Amici di Maria De Filippi dove è subito piaciuto.

Ieri, nonostante sia ormai abbastanza abituato al palco, si è molto si è emozionato dopo aver cantato.

Infatti, dopo la sua esibizione, Vanessa Incontrada lo ha premiato e lui stava ringraziando tutti quelli che lo hanno supportato e seguito in questi bellissimi mesi di grandissimo successo.

Ma, mentre stava ringraziando, ha dovuto bloccarsi perché il pubblico lo applaudiva e chiamava il suo nome tanto da impedirgli di parlare e lui, emozionatissimo e con gli occhi lucidi, ha detto: “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”.

Poi è dovuto intervenire Carlo Conti che lo ha incoraggiato mettendogli una mano sulla spalla e lo ha così sostenuto in un momento di grandissima emozione.

Anche sui social si sono scatenati nei commenti a favore del cantante di Malibù.

Ospite a Seat Music Awards è andata Maria De Filippi

Ieri ospite a Seat Music Awards è andata Maria De Filippi che ha ritrovato sul palco il suo grandissimo amico Carlo Conti.

Vanessa Incontrada ha chiesto a Conti: “Ti saresti potuto innamorare di Maria?” e lui: “No, perché per me è una sorellina”. Ma, quando è toccato alla De Filippi, la risposta è stata ben diversa: “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. Ma poi subito dopo ha aggiunto: “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”. E la Incontrada ha aggiunto: “Ci sono tanti modi di amare…” ma Carlo Conti, in imbarazzo, ha dichiarato: “Sto diventando rosso ma meno male non si vede”.

Maria De Filippi è stata premiata perchè da tanti anni contribuisce, con il suo programma, a sfornare talenti quali: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Sangiovanni, Elodie, The Kolors, , Marco Carta, Valerio Scanu, Annalisa e tanti altri ancora.