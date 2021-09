Seat Music Awards, Loretta Goggi scoppia a piangere all’Arena di Verona e Vanessa Incontrada …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 10 settembre 2021 è andata in onda la nuova puntata dei Seat Music Awards 2021. Sul palco sono intervenuti diversi cantanti ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Tra questi a salire sul palco dell’Arena di Verona è stata Loretta Goggi, la quale ha festeggiato così i 40 anni di Maledetta primavera. Si tratta della sua Hit piuttosto celebre e conosciuta in tutto il mondo.

Loretta Goggi sul palco dei Seat Music Awards per i 40 anni di Maledetta Primavera

La sua canzone per la prima volta è stata cantata dalla stessa Loretta sul palco del Festival di Sanremo esattamente nel 1981. Sin da subito, ha avuto un successo davvero strepitoso ed è diventato uno dei brani più amati nella televisione italiana. Ebbene, nella serata di ieri venerdì 10 settembre 2021 l’artista si è presentata sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards in una veste molto giovanile e soprattutto molto raggiante. Ha immediatamente cantato ed ha coinvolto tutta la platea con uno dei brani più celebri della musica italiana.

Grande partecipazione del pubblico, Loretta non trattiene l’emozione

Il pezzo che la cantante ha cantato è quello intitolato Maledetta primavera ed è stato davvero molto emozionante per lei, ma anche per tutti i telespettatori a casa sentire quanto il pubblico fosse partecipe nel cantare il brano insieme a lei. È stato talmente tanto emozionante che una volta finita l’esibizione, Loretta non ha trattenuto le lacrime ed in suo soccorso è arrivata proprio Vanessa Incontrada.

L’abbraccio di Vanessa Incontrada che è tanto piaciuto al pubblico a casa

Una volta finita l’esibizione, Loretta è stata raggiunta al centro del palco dallo stesso Carlo Conti e da Vanessa Incontrada. Carlo avrebbe chiesto a Loretta “Ma come fanno a ricordare tutte le parole?”. A colpire però maggiormente è stato il gesto di Vanessa Incontrada che si è letteralmente fiondata tra le braccia della nota artista, abbracciandola in modo piuttosto caloroso. Le due si conoscono bene e oltre ad essere state insieme protagoniste di diversi programmi televisivi, hanno anche lavorato ad una fiction intitolata Un’altra vita e pare che tra di loro sia nato proprio un bellissimo rapporto. Insomma, ancora una grande emozione per l’artista, a distanza di tantissimi anni, oltre 40 da quando ha presentato e cantato per la prima volta il brano.