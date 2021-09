Gf Vip 6, Carmen Russo senza mezzi termini sulle due opinioniste “Io credo che loro due …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Carmen Russo per essere una nota ballerina e showgirl italiana. Quest’ultima è stata protagonista di diversi programmi televisivi ed è stata anche ospite in vari salotti sia in RAI che in Mediaset. Ad ogni modo, proprio in questi giorni si è diffusa la notizia secondo cui Carmen Russo sarà una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello vip. Il reality sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e si appresta ad essere un grande successo, soprattutto dopo che sono stati annunciati i concorrenti, tra i quali proprio la stessa Carmen Russo che in realtà aveva già preso parte allo stesso reality.

Grande fratello vip, Carmen Russo pronta a sbarcare nella casa più spiata d’Italia

Mancano pochi giorni e poi prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello vip, ovvero il reality condotto da Alfonso Signorini. La nota showgirl Carmen Russo sarà quindi una delle protagoniste di questa nuova edizione del reality targato Mediaset. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia però, Carmen Russo sembra aver voluto rilasciare un’intervista proprio al settimanale Chi diretto dallo stesso Signorini svelando qualche anticipazione e qualche curiosità.

Anticipazioni, il commento di Carmen sulle opinioniste

Pare che nel corso dell’intervista, la ballerina abbia anche riservato delle parole alle due opinioniste del programma, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. “Penso che siano fantastiche. Spero di farmi conoscere di più dalla Bruganelli, con cui non ho mai avuto modo di confrontarmi. Mentre con Adriana Volpe ci siamo incrociate più volte nel corso degli anni. Spero di conquistarle entrambe”. Queste le parole dichiarate da Carmen Russo. Quest’ultima non sembra essere preoccupata per questa nuova avventura, anche perché come abbiamo già avuto modo di anticipare, Carmen ha vissuto questa esperienza e sa bene cosa le aspetta.

Come si appresta a vivere questa nuova esperienza la showgirl?

Comunque la nota showgirl ha fatto sapere di essere ben predisposta alla convivenza con altre persone ed ha sottolineato di essere una persona piuttosto pacifica e che per questo motivo pensa di poter andare d’accordo con tutti o quasi. Poi ha confessato “In una situazione come il Grande Fratello sicuramente si innescheranno delle dinamiche“. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la showgirl ha anche spiegato cosa l’avrebbe spinta a prendere parte a questa nuova edizione del reality, sottolineando di amare tanto le sfide. Insomma, sembra che Carmen Russo sia proprio pronta per questa nuova avventura che non vede l’ora di iniziare.