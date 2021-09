Lorella Cuccarini decide di raccontare le sue liti con la Martines, Heather Parisi e Alberto Matano

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Lorella Cuccarini per essere una nota showgirl, conduttrice e ballerina italiana. Sicuramente ha contribuito a scrivere la storia della televisione e dello spettacolo del nostro paese ed è ancora oggi una delle protagoniste assolute della TV. Lo scorso anno è stata una delle protagoniste del programma Amici di Maria De Filippi al quale ha preso parte come coach di ballo. Anche quest’anno sarà protagonista di questo programma televisivo molto amato dal pubblico italiano, ma come coach di canto. La conduttrice e showgirl, adesso ha rilasciato un’intervista molto importante dove ha parlato della sua carriera, dei suoi più grandi successi, dei suoi programmi futuri e anche di quelle che sono state purtroppo le diatribe avute con alcuni colleghi.

Lorella Cuccarini, l’intervista dove parla delle diatribe avute con alcuni colleghi

Nel corso dell’intervista ha parlato quindi di questa nuova avventura ed ha anche affrontato diversi argomenti. “Io sono sempre andata d’accordo con tutti”. Ha dichiarato Lorella, quale sembra abbia voluto fare riferimento alla rivalità che ha avuto in passato con Alessandra Martines e con Heather Parisi. Si tratta di diatribe che purtroppo sono avvenute tanti anni fa, ma che in qualche modo hanno segnato la vita e la carriera di Lorella. Nello specifico, la Cuccarini e la Martines hanno lavorato insieme nel 1986 a Fantastico 7 con Pippo Baudo. Pare che all’epoca ci sia stata una forte lite tra le due e pare che addirittura arrivarono alle mani. Questa discussione sarebbe stata però smentita da Lorella. “Alle mani mai. L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica”. Ha dichiarato ancora Lorella.

La lite con Heather Parisi, la riflessione di Lorella

Poi sappiamo anche che la showgirl ha avuto delle diatribe con Heather Parisi, la quale avrebbe rilasciato contro la Cuccarini delle dichiarazioni legate ad un argomento molto importante, ovvero quello dell’ utero in affitto. In un’occasione Heather Parisi definì Lorella una ballerina sovranista. A tal riguardo, la Cuccarini sembra abbia detto “Lasciamo stare, parliamo della bellezza di essere italiani. La maternità surrogata non è questione di appartenenza politica: la mia posizione è proteggere i bambini e le donne. Per il resto, si tratta di temi complessi dove c’è troppa polarizzazione per non essere etichettati. Io sono solo una che, ogni tanto, ama dire come la pensa”.

E su Alberto Matano?

I due ormai 2 anni fa hanno quindi condiviso una esperienza, ovvero sono stati al timone de La vita in diretta per un’intera stagione. Alla fine poi però Lorella Cuccarini sembra aver diffuso una lettera nella quale esprimeva tutto il suo disappunto nei confronti del collega, definendolo anche maschilista. “Era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su: quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate. Ora, sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi: mi piace mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza. È come restituire parte del regalo ricevuto da ragazza”. Questa la confessione di Lorella, che finalmente ha fatto un pò di chiarezza su questa vicenda.