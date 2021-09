Pio e Amedeo, Chiara Ferragni li prende in giro, loro la stroncano e lei non controbatte più

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo ancora discutere l’intervento di Pio e Amedeo al Seat Music Awards 2021 andato in onda nelle serate di giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 su Rai 1. Sembra che ad un certo punto le parole del duo comico abbiano in qualche modo scatenato la rabbia del noto rapper Federico Lucia, conosciuto semplicemente come Fedez. Quest’ultimo pare che non abbia perso occasione nel rispondere ai pugliesi che nel corso del loro intervento non hanno fatto altro che punzecchiarlo per una vicenda che vede protagonista lo stesso Federico e l’azienda in questione, ovvero la Rai. Tra le due parti c’è stato un vero e proprio scontro ed un botta e risposta. Ma cosa è accaduto?

Pio e Amedeo al Seat Music Awards 2021 punzecchiano Fedez

Durante il loro intervento, sembrerebbe proprio che Pio e Amedeo abbiano voluto ironizzare sul fatto che in Rai abbiano avuto modo di poter esprimersi senza alcun tipo di censura. In questo caso non hanno fatto altro che punzecchiare Fedez che invece nei mesi scorsi, dopo quanto accaduto sul palco del concertone del Primo Maggio, aveva fatto intendere di non essere stato libero di esprimersi come avrebbe voluto e oggetto, dunque, di censura.

Chiara Ferragni interviene e lascia un commento sul duo comico

Dopo l’intervento del duo comico, a parlare è stata però Chiara Ferragni, ovvero la moglie del cantante che è intervenuta sotto ad un post pubblicato da Trash Italiano su Instagram. “Madonna che simpatici Pio e Amedeo”, il commento di Chiara Ferragni che poi ha aggiunto “Simpatici come… finite voi la frase”.

La replica di Pio e Amedeo

A quel punto, i due comici sono intervenuti commentando ancora “Simpatici come… quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo quello livello di simpatia.. in effetti troppo divertente“. Sembra che il duo abbia fatto un chiaro riferimento ad una vicenda che ha visto coinvolti proprio Fedez e Chiara e che ha scatenato una serie di critiche e polemiche. Il primo episodio nello specifico è quello che ha visto protagonisti i Ferragnez un pò di anni fa quando hanno organizzato una festa in onore del compleanno del marito in un supermercato. I due in quell’occasione sono stati accusati di aver sprecato molto cibo solo per il gusto del divertimento. Il secondo episodio, invece, riguarda Fedez ed il video uscito nel mese di dicembre 2020. In questo, il rapper si trovava in giro per Milano alla ricerca di persone bisognose, alle quali poter donare dei soldi.