Barbara d’Urso, le parole durissime di Maurizio Costanzo: “Non si può …”

Barbara D’Urso è tornata al timone della sua trasmissione di fascia pomeridiana che va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì Pomeriggio 5. Invece, le sue due trasmissioni della Domenica, Domenica Live e Live non è la D’Urso sono state soppresse per una precisa volontà della dirigenza Mediaset.

Barbara D’Urso ha dichiarato di aver compreso fino in fondo le ragioni di Piersilvio Berlusconi e anche di condividerle e così è partita, con il solito entusiasmo, a condurre Pomeriggio 5.

Maurizio Costanzo si esprime su Barbara D’Urso

Maurizio Costanzo, su Nuovo, cura una rubrica dove i telespettatori gli chiedono pareri su personaggi televisivi e su trasmissioni e lui, sempre con molto schiettezza, esprime la sua opinione.

Un lettore di Nuovo nonchè telespettatore ha scritto a Maurizio Costanzo una lunga e mail facendo grandi apprezzamenti su Barbara D’Urso, esprimendo nei suoi confronti molta stima e chiedendosi perché viene così tanto attaccata e per finire così: “Cambiate canale se non vi piace, io la seguo volentieri…”.

Maurizio Costanzo ha risposto a questa e mail: “Non si può piacere a tutti” e poi ha anche aggiunto: “La presentatrice di Pomeriggio 5 è ben consapevole di questo e, da brava professionista, si è costruita il suo pubblico…”

E poi, ancora: “Finora i programmi di Barbara d’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio 5…”

Barbara D’Urso chiude la puntata di Pomeriggio Cinque in modo struggente

Barbara d’Urso sta conducendo da qualche giorno la nuova stagione di Pomeriggio 5 e venerdì, in chiusura, per salutare il suo pubblico ha detto una frase che è risultata molto malinconica e che, per alcuni versi, ha anche fatto preoccupare i suoi fans. Barbara si è congedata dal suo pubblico così: «Noi ci vediamo lunedì. Tanto ci incontriamo nella mente e nessuno ci sente». Il popolo del web si è subito chiesto come mai una frase così forte e qualcuno ha commentato così: «Riascolterò all’infinito queste tue parole, fanno bene al cuore. Ci mancherai nel week end» oppure qualcun altro l’ha interpretata come una frecciatina visto che non ha nessuno trasmissione da condurre la domenica e ha scritto: «Ridate un programma nel fine settimana a Barbara, ci mancano i suoi lanci del venerdì».

E, ancora: «Per la prima volta non ti vedremo di domenica…».