Elisabetta Gregoraci nella bufera, risponde male ad una fan, il web si rivolta e lei …

Elisabetta Gregoraci, che ha condotto Battili Live, nei giorni scorsi è andata al Festival di Venezia dove è stata accolta benissimo e dove ha sfoggiato degli abiti meravigliosi.

La Gregoraci è stata, però, anche al centro di una polemica per avere risposto male ad una fan e, per questo, è stata duramente attaccata sui social. Vediamo cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci risponde male ad una fan e il web le si rivolta contro

Elisabetta Gregoraci, nei giorni scorsi, era a Venezia e ha sfilato sul red carpet ma è successo qualcosa che ha scatenato una bufera su di lei.

Mentre era circondata dai suoi fans, una signora le si è avvicinata e ha detto: “Fai le cose giuste” e lei le ha risposto con un tono molto infastidito e scortese: “Ma cosa vuole?”.

I fans della Gregoraci si sono tutti rivoltati contro Elisabetta e l’hanno sommersa di critiche perché a tutti ha dato fastidio il suo modo di fare che è sembrato altezzoso, scortese e anche assolutamente inopportuno visto ciò che le era stato detto e considerata la situazione in cui si trovava. Il video di quel momento ha ben presto fatto il giro della rete ed è diventato subito virale.

La Gregoraci, nonostante tutte le critiche e gli attacchi per essere stata così dura, non ha chiesto in alcun modo scusa né tantomeno si è giustificata in alcun modo.

Piuttosto, finito il Festival del Cinema di Venezia, è tornata a casa dal figlio che ha già cominciato la scuola e pare si stia preparando per condurre Scherzi a Parte che in un primo momento era stato proposto ad Alessia Marcuzzi ma che la stessa ha rifiutato per poi lasciare Mediaset.

Elisabetta Gregoraci una furia contro Alfonso Signorini e tutta la produzione de Il grande fratello vip

Elisabetta Gregoraci, che l’hanno scorso ha partecipato come concorrente al Grande fratello vip dove ha conosciuto Pierpaolo Petrelli con il quale sembrava stesse per iniziare una storia d’amore, invece, mai decollata,ha avuto molto da ridire contro Alfonso Signorini e tutta la produzione del programmaper una gigantografia che troneggia, quest’anno, nella casa.

Nella gigantografia ci sono la Gregoraci e Pierpaolo Petrelli che si baciano in piscina.

I rumors hanno svelato che Elisabetta Gregoraci ha anche chiesto alla produzione di togliere la gigantografia ma che la produzione ha risposto in modo negativo.