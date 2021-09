Pio e Amedeo, frecciata al veleno di Tommaso Zorzi “Dopo che Pio e Amedeo hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo sono stati i protagonisti della puntata dei Seat Music Awards andata in onda esattamente Giovedì 9 settembre 2021. Pare che il loro intervento però abbia come sempre destato alcune polemiche e nello specifico ci sarebbe stato un botta e risposta con i Ferragnez. Ad ogni modo, i due sono intervenuti sul palco all’Arena di Verona e sono stati premiati per il loro linguaggio innovativo per la televisione. Questo premio però non è andato giù a tante persone ed a tal proposito è intervenuto Tommaso Zorzi ovvero il vincitore del Grande Fratello 5, il quale ha fatto un po’ di ironia al riguardo.

Seat Music Awards, Pio e Amedeo premiati per aver portato in televisione un linguaggio innovativo

Ebbene sì, nella serata di giovedì 9 settembre 2021 è andata in onda una puntata dei Seat Music Awards condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ad un certo punto, sul palco sono saliti Pio e Amedeo ovvero il noto duo comico che è stato premiato per aver portato in televisione un linguaggio innovativo. Conosciamo bene ormai da tanti anni Pio e Amedeo e sappiamo che effettivamente il loro linguaggio seppur innovativo, in alcuni casi è stato considerato anche piuttosto pesante e anche offensivo.

Il loro linguaggio innovativo però non piace a tutti, tante le critiche

Nel corso della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Pio e Amedeo sono stati protagonisti e spesso il loro linguaggio è stato appunto al centro delle polemiche. Anche il loro spettacolo è stato in alcuni casi criticato proprio per questo loro modo di parlare. Pare che proprio, durante, il loro spettacolo in alcune occasioni i due abbiano tentato in qualche modo di rendere normali delle parole che al giorno d’oggi vengono considerate offensive “NE**” e “FR***O”. Si tratta di parole che al giorno d’oggi vengono rinnegate e viste come diciamo parole offensive. Forse è stato anche per questo motivo che i due sono stati ancora una volta criticati.

Tommaso Zorzi è intervenuto dopo la premiazione e ha lanciato una frecciatina

Il primo a voler commentare è stato Tommaso Zorzi, il quale attraverso alcune Instagram Stories ha voluto dire la sua e soprattutto fare un po’ di ironia. “Dopo il premio a Pio e Amedeo per aver innovato il linguaggio televisivo oggi la Rai mi incorona etero dell’anno”. Queste le parole di Pio e Amedeo. In realtà, però Tommaso Zorzi non è stato l’unico a scagliarsi contro questo premio ricevuto da Pio e Amedeo.