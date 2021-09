Adriana Volpe e Manila Nazzaro, bomba di Dagospia “Loro due in pessimi rapporti da quando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lunedì 13 settembre inizierà Il grande fratello vip e quest’anno si prevedono scintille forse mai viste prima.

A scaldare le serate ci saranno certamente le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Scopriamo i motivi.

Tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro non corre buon sangue

Dagospia ha lanciato una bomba e ha fatto sapere che tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe i rapporti sono molto tesi da quando la Volpe la sostituita alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia.

Infatti, pare che quando la Volpe prese il posto della Nazzaro, quest’ultima ci rimase molto male e Dagopsia ha detto così: “Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle”.

Qualche tempo fa però Manila Nazzaro rilasciò un’intervista a Tv Blog definendo la Volpe “una grande professionista” e rivelando sempre nella stessa occasione, che l’aveva conttatata al telefono proprio per complimentarsi per il ruolo di opinionista al Grande fratello vip.

Quest’anno al Grande fratello vip i concorrenti saranno: Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn, Hailé Selassié

Lucrezia Maconnèn, Hailé Selassié, Manila Nazzaro e Aldo Montano.

Manila Nazzaro contro Caterina Balivo: “Mi bloccava le ospitate”

Manila Nazzaro, qualche giorno fa, ha svelato che Caterina Balivo non le sta affatto simpatica e ha rivelato anche i motivi: “ L’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia. Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vite e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte”.

E poi, ancora: “ So per certo che lei non mi ha mai voluto nei suoi programmi. Mi bloccava le ospitate. È accaduto anche a Vieni da me. Guarda caso, gli unici programmi in cui non sono stata ospite in tutti questi anni sono i suoi. E perché tutto questo?”.