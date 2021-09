Loretta Goggi offesa sui social e Francesca Barra dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi la conosciamo tutti per essere una nota artista e showgirl italiana, la quale ha avuto un successo davvero strepitoso in tutti questi anni. La sua carriera non ha di certo bisogno di alcuna presentazione e tanti sono stati i momenti in cui ha ottenuto grande riconoscimento e affetto da parte del pubblico. Proprio qualche sera fa, è stata all’Arena di Verona durante una puntata dei Seat Music Awards condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Loretta Goggi dopo l’ospitata sul palco dei Seat Music Awards piovono critiche e offese

Loretta è stata ospite sul palco per festeggiare i 40 anni di una delle canzoni più belle e più importanti della storia della musica italiana, ovvero Maledetta primavera. Pare che però dopo la sua esibizione sul web, sia accaduto qualcosa di piacevole. Loretta infatti è stata ampiamente criticata per la scelta di cantare in playback ed anche per il suo look. Molti utenti si sono lasciati andare quindi ad alcune critiche anche piuttosto pesanti e anche a delle offese gratuite.

La showgirl decide di abbandonare i social

La stessa Loretta ha reagito in modo piuttosto duro e dopo aver pubblicato un sfogo molto lungo e molto schietto, ha deciso di abbandonare i social network. Inevitabilmente, in molti sono scesi in campo per difendere la showgirl e non parliamo soltanto di follower e fan, ma anche di colleghi e amici appartenenti al mondo dello spettacolo. Una tra tutti, Francesca Barra la quale ha voluto nelle scorse ore, inviare un messaggio alla cantante, dicendo di essere piuttosto vicina a lei in questa situazione.

Il messaggio solidale di Francesca Barra a Loretta

Francesca ha anche ricordato di essere stata anche lei vittima di attacchi e offese gratuite ed ha aggiunto di aver sofferto tanto. La Barra ha così voluto incitare Loretta a non lasciarsi abbattere dagli attacchi ricevuti sui social e di non cancellare i suoi contatti, ma semplicemente di eliminare, bloccare e segnalare gli utenti che le rivolgono soltanto attacchi e critiche. “Non ti arrendere Loretta perché io ho trovato una soluzione (faticosa come un terzo lavoro). […] Io faccio selezione all’ingresso, blocco, cancello (denuncio i più offensivi)”. Queste ancora le parole dichiarate da Francesca, che ha mandato un messaggio solidale a Loretta. Chi lo sa che Loretta deciderà di seguire il consiglio di Francesca e tornerà quindi sui social.