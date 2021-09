Gf Vip 6, Amedeo Goria la fidanzata scrive sui social “Non mi troverai quando uscirai…”

0 SHARES Condividi Tweet

È iniziata soltanto da qualche giorno la nuova edizione del Grande Fratello vip, ovvero il reality di casa Mediaset che ancora una volta ha alla conduzione Alfonso Signorini. Quest’anno il cast sembra essere molto ricco e tanti saranno sicuramente i colpi di scena. Tra i vari concorrenti c’è anche Amedeo Goria ovvero il noto giornalista sportivo, nonché padre di Guenda goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta. Le due sono state protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello vip e quest’anno invece toccherà proprio a lui. Sembra che il suo inizio sia stato proprio col botto. Ma per quale motivo?

Grande fratello vip 6, Amedeo Goria inizia col botto

La sua presentazione è stata pubblicata nei giorni scorsi sui social network e sembra aver fatto il giro del web. Pare che in questo video abbia parlato anche della sua vita sentimentale e di essere attualmente impegnato con Vera Miales. Quest’ultima sarebbe una donna molto più giovane di lui. Eppure, nel video sembra che ad un certo punto Amedeo abbia fatto una precisazione che non è affatto piaciuta alla compagna. Il giornalista sportivo, infatti, avrebbe detto di essere fidanzato, ma di entrare nella casa da single. Inoltre, Amedeo Goria avrebbe anche aggiunto di essere fiducioso del fatto che la sua compagna possa accettare l’idea che lui ha dell’amore e soprattutto dell’avventura.

Vera Miales, la compagna di Amedeo gli manda un ultimatum

Come potete immaginare però, la compagna non è stata affatto felice di ascoltare queste parole e ha voluto rispondere, commentando proprio la puntata attraverso il suo profilo Instagram. Le parole di Vera sono sembrate in realtà un vero e proprio ultimatum nei confronti del suo compagno. “Staremo a vedere amore mio. Ti conosco amore e so quanto mi ami, non avere paura“, ha scritto inizialmente la modella 36enne con cui Amedeo ha una relazione da diversi mesi. Poi però ha aggiunto: “Goditi la tua libertà ma inizia a cancellare la parola ‘singletudine’ dal tuo vocabolario. Altrimenti non mi troverai quando uscirai dalla casa“.

Come finirà tra i due?

Insomma, sembrerebbe che la modella abbia in qualche modo deciso di accettare questa interpretazione seppur strana di Amedeo, ma nel contempo ha fatto intendere di non essere disposta a sopportare molto. Sicuramente Vera osserverà tanto il suo compagno e nel caso in cui dovesse rimanerci troppo male, sarà pronta a dire addio e a lasciarlo anche in diretta televisiva.