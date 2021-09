Silvia Toffanin la Domenica al posto di Barbara D’Urso e, senza mezzi termini, dice: “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin sta per ripartire con la sua trasmissione del sabato pomeriggio, Verissimo che, da quest’anno televisivo, andrà in onda anche la domenica pomeriggio, al posto di uno dei programma di Barbara D’Urso soppressi.

Silvia Toffanin, a questo riguardo, ha espresso la propria opinione sulla D’Urso ma anche si è raccontata molto in una lunga intervista che ha concesso a FqMagazine.

Vediamo cosa ha detto.

Silvia Toffanin si racconta a tutto tondo

Silvia Toffanin, sempre molto discreta, si è raccontata in una lunga intervistaa FqMagazine svelando molti particolari sulla sua vita.

La Toffanin ha detto a proposito dei suoi bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ha detto: “Sono sicuramente una mamma chioccia, molto presente”.

E, ancora: “Sono meravigliosi e io non posso stare senza di loro”.

Silvia Toffanin ha detto no a condurre il Festival di Sanremo 2020 e ha spiegato il motivo: “Non lo vivo come un mio obiettivo, non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto. Esserci per esserci non fa per me”.

Silvia Toffanin quest’anno ha perso la mamma, Gemma: “Quando è scomparsa mia mamma ero in macchina, stavo andando a registrare Verissimo. Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro, Piersilvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere. Alla fine, ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei, ma la forza me l’ha data lui, è una cosa bellissima e per questo lo ringrazio”. L’intervista rilasciata a FQ Magazine l’ha realizzata il giornalista Giuseppe Candela a cui Silvia ha raccontato: «Mi manca la mia mamma. Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta ma la salute è la cosa più importante. Io sono soddisfatta di quello che ho, della mia famiglia e ringrazio il signore per i figli meravigliosi che ci ha dato. È già tanto così».

Durante la prima puntata di Verissimo andranno ospiti Marcell Jacobs, Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi con la fidanzata Chiara Bontempi, Belen Rodríguez, Ilary Blasi e l’atleta paraolimpica Monica Graziano Contraffatto.

Silvia Toffanin parla di Barbara D’Urso

Silvia Toffanin ha poi parlato di Barbara D’Urso e ha detto così: “Quando ho ereditato Verissimo era stato condotto da Cristina Parodi, Paola Perego e anche da Brindisi e Corbi. Anche lì c’è stato il paragone, a me però non piacciono perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.

E poi del compagno Piersilvio Berlusconi ha detto: “Questo amore mediaticamente mi ha assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”.