L’Aria che tira, Myrta Merlino a Pippo Franco “Ti sei vaccinato? ” e lui “Non ti rispondo”, cala il gelo

Con l’inizio di settembre sono ricominciate un po’ tutte le trasmissioni televisive e, tra queste, l’Aria che tira condotto da Myrta Merlino.

Il programma, seguitissimo, la stagione scorsa ha riscosso un grandissimo successo che si ripeterà certamente quest’anno. Ieri ospite dalla Merlino è andato l’attore simpaticissimo e bravissimo, Pippo Franco con il quale c’è stato, però, qualche momento di tensione. Vediamo cosa è successo.

Pippo Franco ospite da Myrta Merlino

Ieri, ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira è andato Pippo Franco, il famosissimo attore, che si è candidato al Consiglio comunale di Roma nella lista dell’aspirante sindaco di centrodestra Enrico Michetti.

Ad un certo punto, durante la conversazione, Myrta Merlino gli ha chiesto: “ma tu sei vaccinato? Lo possiamo dire tanto qui siamo tutti vaccinati ormai” e lui, ha risposto: «Preferisco non rispondere a questa domanda».

E poi ha aggiunto: «Lo sai che per venire qui bisogna mostrare il Green pass. Hai visto, il problema si è risolto, adesso andiamo avanti». Però non ha voluto specificare se il Green pass lo ha avuto perché si è vaccinato o perché si è sottoposto al tampone.

Ma la Merlino ha commentato così: “Quindi nonostante i nemici Pippo Franco si è vaccinato io ne sono molto contenta perché per lui e per noi è una buona notizia, andiamo avanti”.

Il botta e risposta con la Merlino

Successivamente la Merlino ha mandato in onda un filmato di Michetti che dichiarava: «Mi sono vaccinato, ma non sono un tecnico, non conosco la composizione e non posso invitare qualcuno a farlo».

E Pippo Franco ha voluto aggiungere: «Sono d’accordissimo con lui, i vaccini sono ancora sperimentali, ci sono dei morti. Non entro nel merito, non voglio prendere posizione e per questo non volevo rispondere a questa domanda, mi ci hai costretto ma non posso tradire me stesso».

E la Merlino ha controbattuto: «Ci sono 5 miliardi di vaccinati nel mondo, ormai non è più sperimentale».

Ma lui non ha cambiato idea ha detto: «Sono un artista, mi basta la mia libertà. Mi basta che ci sia solo un morto per il vaccino per renderlo sperimentale. Non siamo numeri, l’uomo non è un numero o la pedina di un profitto dei mercati internazionali. L’uomo è un uomo. Ciascuno deve decidere in totale libertà su che cosa fare di se stesso, tenendo presente però tutte le informazioni”.

E, infine, ha ammesso: «La penso come Luc Montagnier».

E la Merlino: “L’ente americano la Food and Drug Administration ha già detto che è ufficiale”.

Poi Pippo Franco a proposito della sua candidatura in politica ha detto: “Io aspiro all’assessorato alla cultura, cioè a me la politica non interessa in quanto tale”.

E, poiché lo stesso posto lo vorrebbe occupare Vittorio Sgarbi ha precisato: “Dopo Sgarbi, voglio dire, penso di poter essere utile all’assessorato alla cultura”.