I Soliti Ignoti, il gesto dell’ignoto contro Francesca Fialdini lascia tutti a bocca aperta: «Non si fa così …»

Come la maggior parte delle trasmissioni televisive è ricominciato anche I soliti ignoti, il programma di Rai 1 condotto da Amadeus che, anche quest’anno, è stato riconfermato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Ieri, a giocare in puntata è andata la bravissima e bellissima giornalista e conduttrice Rai, Francesca Fialdini e il comportamento di uno degli ignoti nei suoi confronti ha lasciato il pubblico senza parole. Vediamo cosa è accaduto.

Francesca Fialdini gioca in puntata e uno degli ignoti la “prende in giro”

Francesca Fialdini ieri si è cimentata con il gioco di Amadeus a I soliti ignoti per provare a vincere e devolvere il montepremi a Terres des Hommes. La Fialdini ha commesso qualche errore per esempio credendo che l’ignoto numero 4, il signor Claudio vendesse forniture ospedaliere. Quando l’ignoto doveva svelare la sua identità ha fatto un cenno di assenso con la testa facendo credere di avere indovinato per poi dire: «Non sono io».

Sul web si sono scatenati con i commenti del tipo: «Ma perché ha bluffato?» e anche: «Che cattivo».

La Fialdini è poi arrivata in finale riuscendo ad accumulare 63mila euro e quando Amadeus le ha chiesto se avesse voluto vedere i profili degli ignoti, Francesca Fialdini ha risposto: «È inutile vedere un orecchio, perché le orecchie possono essere diverse l’una dall’altra. Io per esempio ho un orecchio piccolo e attorcigliato e un orecchio grande».

E Amadeus divertito le ha detto: «È vero. Allora guarderemo solo i nasi degli ignoti».

Francesca Fialdini e la sua vita privata

Francesca Fialdini è fidanzata da diversi anni con Milo Brunetti e, in occasione di un’intervista rilasciata a DiLei ha detto: “Sono riservata perché penso che nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica. Nel corso degli anni ho imparato a custodire i miei sentimenti e i miei rapporti, di qualunque genere essi siano. Questo perché tanti anni fa, quando ho cominciato a fare questo mestiere, mi sono ritrovata assediata dai fotografi mentre ero in un momento di svago, al mare con gli amici.” E poi alla domanda ben precisa di quale sia il suo segreto di bellezza ha risposto: “Il mio segreto di bellezza è non avere segreti di bellezza … credo già che non avere un appuntamento fisso con l’estetista aiuti.”. Però ha anche voluto precisare: “Cerco di vivere nel miglior modo possibile il rapporto con il mio corpo. Certo, ci tengo, ma non è neanche per me un’ossessione.”