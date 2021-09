I soliti Ignoti, Antonella Clerici si confonde e …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Antonella Clerici per essere una nota conduttrice italiana, una tra le più famose di tutti i tempi. In tutti questi anni l’abbiamo vista al timone di trasmissione molto importanti, come la Prova del cuoco, Ti lascio una canzone, il Festival di Sanremo, The Voice senior 1 e 2 che inizierà a breve. Adesso è tornata, dopo la pausa estiva, con il programma E’ sempre mezzogiorno che va in onda su Rai 1 ogni giorno.

Antonella Clerici ospite della puntata de I soliti-Ignoti di Amadeus

Nella serata di martedì 14 settembre 2021, la conduttrice però è stata anche protagonista della puntata de I soliti ignoti- Il ritorno ovvero il programma condotto da Amadeus. Sono stati tanti i momenti divertenti ed esilaranti, ma purtroppo la conduttrice non è riuscita a portare a casa la somma. La conduttrice, ovviamente, ha giocato per beneficenza ma purtroppo sembra non sia riuscita a conquistare il premio. Così come ha raccontato la stessa conduttrice, pare che a confonderla sia stata la statura del giovane arrivato in studio come parente misterioso.

La conduttrice non riesce a vincere l’ambito premio

“Ho pensato somigliasse di più alla madre, che magari è alta”. Questo quanto dichiarato ancora dalla conduttrice, facendo riferimento al fatto che il padre, presente tra gli otto ignoti, fosse più basso del giovane. Insomma, sembra che la Clerici non avesse proprio preso in considerazione il fatto che tra il giovane ed il padre, presente tra gli 8 ignoti, potesse esserci un rapporto di parentela. Insomma, la Clerici non è per niente riuscita così a portare a casa il tanto ambito premio di 50 mila euro.

Il siparietto simpatico con la “nonna delle tagliatelle”

Ad ogni modo, durante la serata non sono mancati i momenti divertenti tra Antonella Clerici e Amadeus. Tra gli ignoti, pare ci fosse anche una signora di nome Pina che secondo Amadeus, sarebbe una bravissima cuoca e l’identità pare fosse quella della “ nonna delle Tagliatelle”. Inevitabilmente quindi è partita la canzone che poi ha vinto nel 2003 lo Zecchino d’oro e che è diventata famosa grazie anche a La prova del cuoco, ovvero “Le tagliatelle della nonna Pina“. Antonella inevitabilmente avrebbe detto “Questa è proprio la mia puntata”. Insomma, una serata piuttosto divertente con Antonella Clerici. Nei prossimi giorni, invece, prenderanno parte al programma di Amadeus altri personaggi famosi come Loretta Goggi e la sorella, Francesca Fialdini e tanti altri.