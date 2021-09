Pomeriggio 5 lite in diretta tv, Barbara D’Urso non crede alle sue orecchie

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai da oltre una settimana è iniziato per una nuova stagione televisiva il programma condotto da Barbara D’Urso. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, ovvero il programma che va in onda tutti i giorni su Canale 5 nel pomeriggio e che ospita diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In realtà il programma quest’anno sarà differente rispetto alle scorse edizioni, perché si darà più spazio alla cronaca e poco al gossip.

Pomeriggio 5, in collegamento la maestra no Vax di Sulmona

Nel corso della puntata andata in onda ieri martedì 14 settembre 2021 in studio si è parlato tanto della maestra no Vax di Sulmona. Quest’ultima lavora nella scuola dell’infanzia di Collarmele e in questi giorni pare che abbia fatto sapere di essere pronta a fare lo sciopero della fame contro l’obbligatorietà del green pass. Il servizio ha sicuramente destato parecchie polemiche visto che se ne è parlato tanto anche sui social network.

La frase shock dell’insegnante

Come abbiamo già avuto modo di anticipare nella puntata di martedì 14 settembre 2021, nel salotto di Pomeriggio Cinque si è parlato tanto della maestra no vax di Sulmona. Quest’ultima si rifiuterebbe di fare il vaccino anti covid e per questo ha annunciato lo sciopero della fame. «Non mi sento un’untrice. Anzi lo scorso anno dicevano che erano i bambini i potenziali untori. Nel personale docente è stata raggiunta l’immunità di gregge. Perché io devo essere costretta a fare il vaccino o il tampone? Dovrei fare tre tamponi a settimana e il costo sarebbe un problema». Queste le sue parole. Ad un certo punto però, sembra che la maestra che era in collegamento abbia pronunciato una frase che ha lasciato tutti senza parole. «E poi i bambini non muoiono…». Dopo aver pronunciato questa frase sembra che la maggior parte dei presenti in studio siano letteralmente saltati dalla sedia.

La rivolta in studio e la furia di Barbara D’Urso

Uno tra tutti Antonio Caprarica, il quale si è davvero infuriato. «Se dice questa cosa non è adatta a insegnare», avrebbe detto Caprarica. «Lei dovrebbe insegnare ai suoi allievi a rispettare le regole. I bambini non muoiono di Covid? Faccia un giro al Gaslini», avrebbe aggiunto Caterina Collovati. A restare particolarmente perplessa dopo le dichiarazioni della maestra, è stata la stessa conduttrice Barbara D’Urso che ha tentato in qualche modo di farla ragionare, purtroppo senza esito.