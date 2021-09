Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fuori di sè con Alessandro Haber che non fa parlare Giuliana De Sio “Ma tu le parli sempre sopra..”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ripartiti in questi giorni diversi programmi televisivi tra i quali Oggi è un altro giorno. Si tratta del programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1, intorno alle ore 14. Nella puntata è andata in onda martedì 14 settembre 2021, ospiti studio sono stati Giuliana De Sio e Alessandro Haber. I due pare che si siano raccontati e abbiano inevitabilmente parlato del loro rapporto che è nato come una bellissima storia d’amore e che poi è culminata con una bella amicizia che dura ormai da tanti anni. Proprio grazie a questo splendido rapporto che hanno costruito nel corso del tempo i due, pare che ultimamente siano anche tornati a lavorare insieme.

Giuliana De Sio e Alessandro Haber ospiti a Oggi è un altro giorno

I due sono stati ospiti quindi nel salotto di Serena Bortone a Oggi un altro giorno e hanno raccontato parte della loro vita privata. I due sono stati insieme per tanti anni e hanno vissuto una bellissima storia d’amore. Ad un certo punto poi, pare che l’amore sia finito ma è continuata l’amicizia e ancora oggi sono molto legati l’uno all’altro. A parlare inizialmente è stato proprio Haber. «È una donna che mi ha segnato molto, ma anche io ho segnato lei», questo quanto dichiarato dal noto attore, parlando di Giuliana. Quest’ l’ultima sembra che abbia sottolineato il fatto che è stato proprio grazie ad Alessandro se ha iniziato a fare il lavoro che poi ha fatto e che continua a fare, ovvero l’attrice.

La loro bellissima storia d’amore

«Lui ha deciso che io dovessi fare l’attrice, io ero piccola, come una bambina, ma lui ha insistito con il suo agente. Lui mi spingeva ai provini, anche se protestavo». Queste le parole di Giuliana De Sio che sicuramente ha riconosciuto al suo ex compagno un grande merito. Una volta detto ciò pare che sia intervenuto ancora Alessandro, dicendo di aver fatto tutto questo perché ha visto in lei del talento.

La confessione dell’attrice e la frecciatina della Bortone

I due hanno poi parlato della loro relazione e proprio l’attrice ha confessato che la storia con Alessandro è stata sicuramente molto travolgente e poi ha ammesso di avere perso un figlio da lui. «Purtroppo nella mia vita non sono riuscita a diventare madre, mi è dispiaciuto questo in generale», la confessione di Giuliana che ha lasciato un pò tutti senza parole. «In quel periodo eravamo in crisi, poi avevamo molto lavoro, ma in quel momento non abbiamo riflettuto su quel dolore. Oggi sicuramente penso che ci dispiaccia molto di più», ha aggiunto ancora Alessandro. Durante la loro ospitata, sembra che più volte l’attore sia intervenuto, parlando sopra alla De Sio e così ad un certo punto la Bortone, rivolgendosi ad Haber avrebbe detto “Tu però le parli sempre sopra”. Una chiara frecciatina quella della conduttrice di Oggi è un altro giorno, che di certo non ha timori nell’esporre i suoi pensieri.