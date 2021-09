Ilary Blasi nella bufera per Star in the star, il direttore di Rai 1: “Sono una persona pacifica ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo abbiamo detto già da qualche giorno che Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo programma tutto suo. Il programma si intitola Star in the Star e pare che già nelle scorse settimane, fosse finito al centro delle polemiche. Ad ogni modo, il programma andrà in onda proprio oggi, giovedì 16 settembre 2021. L’appuntamento è previsto ogni giovedì, ovviamente su Canale 5 ed in prima serata, a partire dalle ore 21.35.

Ilay Blasi, pronta a debuttare con Star in the Star oggi giovedì 16 settembre 2021

In tanti lo hanno considerato un facsimile dei programmi Tale e Quale Show e Il cantante mascherato, tanto che si è aperta una vera e propria indagine interna per cercare di capire effettivamente se ci fossero delle similitudini. Il direttore di Rai 1, proprio in questi giorni è intervenuto su questa vicenda, dopo che Ilary era stata accusata di aver plagiato, con il suo programma, quelli condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci.

Il programma della Blasi ha plagiato quelli di Carlo Conti e Milly Carlucci?

“Sono pacifico nella vita e nel lavoro ma non nascondo un certo fastidio per la partenza coeva di #StarInTheStar. Ho fatto le opportune verifiche ma sono dell’idea che un programma si giudica dalla messa in onda. Vedremo”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal direttore di Rai 1. Eppure, il programma debutterà nei prossimi giorni e prenderanno parte ben 10 vip misteriosi, che interpreteranno grandi successi, il tutto nascosti da delle maschere di noti personaggi del mondo della musica nazionale ed internazionale.

Intanto Ilary “ruba” due maschere a Tale e quale show

Dalle anticipazioni che sono state diffuse proprio in queste ore, si dice che tra le maschere in gara ci saranno quelle di Loredana Bertè e di Lady Gaga. Queste saranno anche quelle presenti nella prima puntata di Tale e Quale Show, che andrà in onda il giorno seguente a quello del debutto di Star in the star. Insomma, il giovedì Lady Gaga e Loredana Bertè si esibiranno sul palco di Canale 5 nel programma di Ilary Blasi e venerdì invece su quello di Rai 1 da Carlo Conti. A Tale e Quale Show, Lady Gaga e Loredana Bertè saranno rispettivamente interpretate da Stefania Orlando e da Alba Parietti.