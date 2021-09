Alberto Matano, frecciatina al veleno contro Barbara D’Urso “La vita in diretta è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo ormai tutti Alberto Matano per essere un noto conduttore televisivo, il quale già da 3 anni è al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai. Stiamo parlando del programma La vita in diretta che ha condotto il primo anno insieme a Lorella Cuccarini. Poi è stato confermato per il secondo anno consecutivo in solitaria e lo stesso è accaduto quest’anno. Il conduttore è tornato così soltanto da pochi giorni in onda con il suo programma che viene trasmesso ogni giorno nel pomeriggio su Rai 1. È iniziata così una nuova stagione del format da lui condotto e pare che sia anche iniziata la concorrenza con Barbara D’Urso che su Canale 5 conduce sempre Pomeriggio 5. Pare che nelle scorse ore Alberto Matano sia stato protagonista di una frecciata nei confronti della collega. Ma cosa è accaduto?

La vita in diretta, partenza col botto per Alberto Matano

Partenza con il botto per Alberto Matano, il quale ha condotto egregiamente le prime puntate della nuova stagione de La vita in diretta. L’esordio è stato davvero molto positivo, visto che le puntate sono state viste da milioni di telespettatori, tanto che lo stesso ha voluto ringraziare tutti attraverso il suo profilo Instagram. Nonostante la concorrenza spietata, visto che su Canale 5 contemporaneamente è andato in onda Pomeriggio 5, Alberto Matano è riuscito a portare a casa grandi risultati. Non è di certo un mistero il fatto che tra i due ci sia ormai da tempo una aperta competizione. Barbara ha iniziato quest’anno un po’ in anticipo rispetto al programma di Matano e per questo proprio in questi ultimi giorni, si è messa in moto la classica sfida in termini di ascolti.

Concorrenza spietata con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso

Quest’anno la concorrenza però sembra che sia ancora più spietata, proprio perché Pomeriggio 5 ha cambiato un po’ versione. Ci sarà meno spazio per il gossip e invece più informazione. Insomma, verranno trattati sostanzialmente gli stessi argomenti che saranno trattati da Alberto Matano e proprio per questo motivo il conduttore ha premuto nel ringraziare i suoi telespettatori che nonostante tutto, lo hanno seguito con tanto affetto. “La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta”, ha dichiarato ancora Alberto Matano.

Frecciatina di Matano contro Barbararella?

Poi però, il conduttore si sarebbe lasciato andare ad una vera frecciatina, dicendo “La vita in diretta quella vera! Ci vediamo domani”. Sono stati in tanti ad ascoltare le parole di Matano ed a sottolineare il fatto che quest’ultimo abbia utilizzato il termine “La vita in diretta quella vera”. Di conseguenza in tanti hanno pensato che si fosse trattato di una frecciatina nei confronti di Barbara D’Urso e sui social infatti sono stati tanti i messaggi pubblicati da utenti che hanno condiviso questo pensiero. “Ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e al suo Pomeriggio 5 che quest’anno è tale e quale”, ha scritto un utente. Ed ancora un altro ha scritto “Pomeriggio 5 ha ripreso tutto il format di Rai1, Matano l’ha fatto notare”. E voi, come la pensate?