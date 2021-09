Sonia Bruganelli senza mezzi termini su Tommaso Eletti “Non ho una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis. In tutti questi anni, la donna ha lavorato dietro le telecamere e dunque dietro le quinte, ma quest’anno per lei le cose sono cambiate. Alfonso Signorini che è il conduttore del Grande Fratello vip per il terzo anno consecutivo ha fortemente voluto la Bruganelli in questa nuova edizione, che è appena iniziata lo scorso lunedì 13 settembre. Sonia è la opinionista ufficiale del Grande Fratello vip 6, insieme ad Adriana Volpe.

Grande fratello vip 6, Sonia Bruganelli è la nuova opinionista

Pare che nelle ore successive alla messa in onda della prima puntata del reality, Sonia abbia parlato di questa sua esperienza ed ha rilasciato una intervista ai microfoni di Casa Chi. Nel corso di questo intervento, la moglie del noto conduttore televisivo ha commentato innanzitutto l’ingresso dei vip che si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia. Inevitabilmente, poi è finita a parlare di uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, ovvero Tommaso Eletti.

Perché Sonia non ha commentato l’ingresso in casa di Tommaso Eletti?

La partecipazione di quest’ultimo al programma è stato parecchio al centro delle polemiche e forse proprio per questo motivo in molti si sono chiesti come mai Sonia non abbia attaccato Tommaso nel momento in cui è entrato all’interno della casa. La Bruganelli è stata molto sincera nel dire che non ha una buona impressione di Tommaso e di quello che ha mostrato a Temptation Island. “Non ho una ottima impressione di quello che Tommaso ha mostrato a Temptation Island, perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita”. Queste le prime parole della Bruganelli nel parlare di Tommaso.

La giustificazione di Sonia

Poi, la moglie di Bonolis però ha rincarato la dose. ” Però ieri l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito. Mi immedesimo nei genitori e mi chiedo perchè questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile. Non lo conosco, forse uscirà fuori e affronteremo queste dinamiche. Non mi sono sentita di dire nulla perchè lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato. Un pochino in difficoltà. Da mamma ho fatto un passo indietro“. Con queste parole Sonia Bruganelli ha spiegato quindi per quale motivazione ha preferito non intervenire e non scagliarsi contro Tommaso.

Le considerazioni della Bruganelli sulle donne della casa

Ad ogni modo poi, l’opinionista ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico in riferimento a Mario Balotelli sul fatto che a suo dire, potrebbe essere più presente con la figlia. Ed ancora Sonia ha parlato anche di quelle che secondo lei sono le prime donne della casa parlando in primis di Soleil, poi ha citato ancora una volta Raffaella ed infine Katia Ricciarelli.