Alberto Matano dopo la prima puntata de La Vita in diretta gioisce e Caterina Balivo non perde l’occasione di commentare

Per il terzo anno consecutivo Alberto Matano è il conduttore de La vita in diretta, il programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Dopo la pausa estiva, il conduttore è tornato quindi in onda con questa nuova edizione del programma. La prima puntata è stata trasmessa martedì 14 settembre e sembra che sia stata un grande successo.

La stagione passata de La vita in diretta, è stata per Alberto un grande successo ed ha condotto come tutti sappiamo, il programma in solitaria. L’azienda sulla base dei risultati raggiunti lo scorso anno, ha deciso di rinnovare la fiducia al conduttore. Di conseguenza anche per quest’anno l’ex volto del Tg1 sarà il protagonista assoluto di tutti i pomeriggi di casa Rai. La prima puntata de La vita in diretta ha ottenuto dei risultati eccezionali in termini di ascolti e così Alberto ha voluto condividere con il suo pubblico questi risultati.

Grande successo per la prima puntata, il conduttore ringrazia i telespettatori su Instagram

Come spesso accade, Alberto ha voluto ringraziare tutti i telespettatori che lo hanno seguito In questa prima puntata de La Vita in Diretta e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. “La sensazione incredibile di avervi tutti con me. Buona la prima!”. Queste le parole dichiarate da Alberto Matano, scritte sul suo profilo Instagram, che inevitabilmente sono state apprezzate tanto dai suoi follower. In pochi istanti infatti, il post pubblicato dal conduttore è stato letteralmente sommerso da commenti ovviamente positivi, da complimenti e tanti like.

I complimenti di Caterina Balivo e la risposta di Matano

Tra i tanti commenti, non è passato inosservato il commento di Caterina Balivo che ha voluto complimentarsi personalmente con il collega. “Cioè avevi dubbi“, avrebbe scritto la Balivo. Matano ovviamente non ha potuto che apprezzare il commento della sua amica e collega, rispondendo con un cuore rosso. Caterina Balivo, intanto, continua ad essere lontano dalla TV dopo la decisione di lasciare il programma Vieni da me per dedicare maggior tempo alla sua famiglia. In questi mesi, in molti le hanno chiesto se avesse in mente di tornare in televisione, ma Caterina avrebbe risposto che al momento non è arrivata per lei nessuna offerta.