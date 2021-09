Katia Ricciarelli fuori di sè per uno scherzo “Me ne vado..”

0 SHARES Condividi Tweet

È iniziata soltanto da pochi giorni la nuova edizione del Grande Fratello vip e già sembrano esserci le prime polemiche. Sarebbe stato già pronunciato un termine omofobo e si parla, dunque, di squalifica per un concorrente della casa. Ma di cosa stiamo parlando? Chi avrebbe pronunciato questa frase ritenuta “omofoba”? Facciamo un pò di chiarezza.

Gf Vip 6, volato il primo termine “omofobo”

Come abbiamo già anticipato, il reality di casa Mediaset è iniziato soltanto da pochi giorni eppure sembrano esserci già le prime polemiche. Nelle scorse ore sarebbe volato il primo termine omofobo, che sarebbe stato utilizzato da Katia Ricciarelli. Nello specifico questa parlando con Alex Belli avrebbe commentato il suo look, dicendo “Sembri un pò un ricc***e”. Questa frase non è affatto piaciuta ai telespettatori, così come agli utenti del web, che hanno chiesto l’immediata squalifica per il soprano. Effettivamente in passato già è accaduto che un concorrente avesse pronunciato delle frasi omofobe e che fosse stato squalificato. Uno tra tutti il caso di Marco Predolin. Cosa accadrà, quindi, al noto soprano adesso? Verrà anche lei squalificata?

Lo scherzo organizzato da Soleil e altre donne della casa

Intanto, all’interno della casa la tensione comincia a salire e proprio Katia Ricciarelli vittima di uno scherzo organizzato da Soleil, Jessica, Lulù e Clarissa, così come gli altri concorrenti, ha sbottato. Le donne avrebbero fatto intendere di aver parlato nel Confessionale con gli autori del reality e che questi avrebbero rivelato che un concorrente sarebbe stato squalificato per aver utilizzato dei termini piuttosto offensivi nei confronti delle donne. Dopo aver fatto parecchio insospettire il gruppo alla fine le ragazze hanno confessato che si trattava di uno scherzo, ma Katia Ricciarelli non ha apprezzato.

Il soprano ha sbottato

“Non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono, basta. Me ne vado a letto, basta lasciatemi. Sono delle buffonate orrende e io non ci sto. Queste cose non mi stanno bene! Non siamo qui per dire che questi scherzi sciocchi vanno fatti. Siamo qua per star bene e divertirci. Io non sono qui nemmeno per vincere. Sono qui per stare bene con voi e se non sto bene io prendo e me ne vado a casa. Io ho la parola e ho la lingua e ho l’onestà di dirlo: questi scherzi non vanno mai fatti. Fateli tra di voi, ma non mescolate gli altri”. Questo lo sfogo della Ricciarelli che, come ci ha abituati in passato, non le ha di certo mandato a dire. Ne vedremo delle belle sicuramente nei prossimi giorni.