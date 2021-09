Mara Venier, le chiedono in che rapporti è con Francesca Fialdini e lei gela tutti “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier da domenica prossima ritornerà al timone della sua Domenica In anche se ha premesso che per lei non sarà facilissimo visto il problema di salute che ancora sussiste a causa della lesione del nervo facciale conseguente ad una seduta dal dentista. In ogni caso ha deciso di esserci e già la prima puntata sarà ricca di ospiti. Mara Venier ha fatto la conferenza stampa per presentare Domenica In e, in quell’occasione, le è stato chiesto anche in che rapporti è con Francesca Fialdini. Vediamo come ha risposto.

Mara Venier e Francesca Fialdini

Mara Venier si è sottoposta ad una serie di domande che le sono state poste dai giornalisti in occasione della conferenza stampa di presentazione di Domenica In e, tra queste, le è stato chiesto di parlare dei motivi che ci sono alla base del rapporto inesistente con Francesca Fialdini. Anche alla Fialdini, tempo fa, fu posta la stessa domanda e lei rispose: “Le starò sulle balle…” e poi, a confermare questa tesi, qualche giorno fa, in occasione della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, presentato dalla Venier con Alberto Matano, la Venier prima che arrivasse la Fialdini per ritirare il premio per il programma Fame d’Amore lasciò il palco.

Massimo Galanto, il giornalista di TvBlog le ha chiesto spiegazioni su questa suo comportamento e la Venier ha risposto così: “Non risponderò perché non amo le polemiche. Le polemiche le fanno le altre nei miei confronti. Io non amo le polemiche. Parlo del mio lavoro e basta”.

Mara Venier spiega come sta dopo la lesione del nervo facciale

Nella stessa conferenza stampa, Mara Venier ha anche spiegato quale è il suo attuale stato di salute dopo la lesione del nervo faciale e ha detto: “Forse sto peggio di tre mesi e mezzo fa, ho grande difficoltà ad esprimermi” e poi sui suoi progetti lavorativi futuri ha rivelato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”. E poi: “Questa sarà la mia ultima stagione”.

E, ancora: “Sono spaventata, sì. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia“.