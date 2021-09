Mara Venier senza mezzi termini su Loretta Goggi offesa sui social: “Ha sbagliato, non doveva …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, dopo la sua esibizione sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards, Loretta Goggi è stata pesantemente offesa per il suo look e lei ha deciso di lasciare i social. Dopo questa vicenda in tanti si sono schierati dalla sua parte e, fra questi, Mara Venier che l’ha invitata nella prima puntata di Domenica In che sarà domenica 19 settembre proprio per parlare di quello che le è accaduto ma Mara Venier, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, ha anche detto la sua su questa vicenda.

Mara Venier dice la sua sulle offese a Loretta Goggi e su come la Goggi ha reagito

Mara Venier ha tenuto la conferenza stampa di presentazione di Domenica In e, in quell’occasione, ha elencato chi saranno gli ospiti della prima puntata. Tra i tanti personaggi famosi che affolleranno lo studio, ci sarà anche Loretta Goggi che, dopo aver cantato sul palco dell’Arena di Verona, è stata offesa e lei ha reagito lasciando i social. A questo proposito Mara Venier ha detto: “Ha tutta la mia solidarietà davanti al caso vergognoso dell’attacco”.

E poi: “Ha fatto quel che sentiva di fare e ha tutta la mia solidarietà … Purtroppo, la maggior parte di chi lancia quelle offese è formata da donne adulte, ultra 60enni, le più agguerrite, altro che la famosa solidarietà femminile… Non la vedo proprio”.

E ha anche aggiunto: “La verità è che noi non ci possiamo difendere: io li blocco o li mando veramente a quel paese, anzi ‘aff…’. Non è vero che un personaggio pubblico debba accettare tutto, quando l’offesa è feroce e violenta“.

Loretta Goggi festeggia i 40 anni di Maledetta primavera

Loretta Goggi festeggia i 40 anni di Maledetta primavera e il singolo, in questi giorni, è uscito in una nuova versione e la Goggi ha raccontato: «È un regalo che la Warner ha voluto fare ai miei fan ed esce in vinile numerato color rosa shocking».

E poi Loretta ha raccontato come è nata Maledetta primavera: “Il brano avrebbe dovuto essere la sigla di Hello Goggi, il primo show di intrattenimento di Canale 5 di cui sarei stata protagonista, ma i tempi si allungavano e la canzone stava invecchiando. Così mi proposero di cantarla a Sanremo e così feci nel 1981. Da lì nacque il successo».

E di Maledetta primavera dice: «Secondo me è molto suggestiva, ha una melodia che rimane. Un giorno la cantai in Germania e vennero a dirmi: Non abbiamo capito una parola ma dal pathos con cui l’ha cantata si capisce che è una grande canzone».