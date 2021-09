Malgioglio al veleno contro Katia Ricciarelli “che cattivo gusto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio si sta preparando a scendere in campo come giudice a Tale e quale show, il programma di Carlo Conti che da stasera andrà in onda anche per questa stagione televisiva, la undicesima.

Cristiano Malgioglio ha preso il posto di Vincenzo Salemme che per questa edizione sarà grande assente perché impegnato sul set di un film.

In conferenza stampa di presentazione, Carlo Conti ha spiegato gli impegni di Salemme giustificando la sua assenza e ha detto: “Spero possa venire a presentarcelo qui in anteprima”. In conferenza stampa c’era anche Cristiano Malgioglio che ha detto: “Non sarò l’opinionista tradizionale, non userò aggettivi come ‘bello’, ‘bellissimo’, ‘trucco perfetto e perfettissimo’. Loro non si devono spaventare dei miei giudizi, Carlo poi sa come addestrarmi perché mi conosce benissimo”. Con Cristiano Malgioglio ci sarà, in qualità di giudice, Loretta Goggi, presente fin dalla prima puntata e anche Giorgio Panariello, grandissimo amico di Conti insieme a Leonardo Pieraccioni.

Carlo Conti ha poi parlato anche di un altro giudice, il quarto, novità di quest’anno non svelandone l’identità ma dicendo che si tratta di: “Un grande imitatore che per tutta la puntata imiterà un personaggio. Parlerà in quel modo, penserà in quel modo e darà i voti secondo il suo pensiero. Nella prima puntata avremo Vittorio Sgarbi“.

Non si conosce l’identità ma in tanti hanno pensato che si tratterà di Gabriele Cirilli che, da sempre, è presente nel programma di Carlo Conti.

Cristiano Malgioglio dichiara: “Non mi hanno capito”

Cristiano Malgioglio, che da stasera 17 settembre avrà il ruolo giudice a Tale e Quale Show accanto a Giorgio Panariello e a Loretta Goggi ha detto nella conferenza stampa di presentazione del programma: “Non sono come mi definiscono”. E, ancora: “Non mi hanno capito, quest’opportunità sarà l’occasione giusta per mostrarmi a tutto tondo in una veste inedita. Sarò un giudice sui generis, certamente mai banale”.

Cristiano Malgioglio contro Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, concorrente nella casa del Grande fratello vip sta già molto facendo parlare di sé per alcune esternazioni troppo forti. Dopo che ha detto a Alex Belli: “Sei vestito come un ric…one”, Cristiano Malgioglio ha scritto un post al veleno contro di lei: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate ,ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi! @LGBT @alfosignorini @GrandeFratello”-