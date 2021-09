Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi una furia contro Amedeo Goria “E’ da curare …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda ieri sera la terza puntata del Grande Fratello vip e come le precedenti è stata un grande successo. Tuttavia, così come accaduto in passato, anche in questa edizione non sono mancate le polemiche. Da diversi giorni ormai non si fa altro che parlare di Amedeo Goria, ovvero uno dei concorrenti della casa e soprattutto del suo comportamento che sembra abbia fatto storcere il naso a milioni di Italiani. A parlare però nelle scorse ore sui social network è stato proprio l’ex vincitore del reality, ovvero Tommaso Zorzi. Quest’ultimo si è espresso in modo piuttosto duro nei confronti del concorrente. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip 6, il concorrente Amedeo Goria al centro delle polemiche

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, continuano le polemiche su Amedeo Goria ovvero uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello vip. Per chi non avesse avuto modo di vedere le puntate, Amedeo da quando è entrato all’interno della casa è apparso molto vicino ad Ainett Stephens. Purtroppo però queste particolari attenzioni non sono piaciute a molti telespettatori che si sono riversati sui social network ed hanno commentato in modo anche piuttosto duro. La situazione sarebbe precipitata nel momento in cui il giornalista, mentre si trovava a letto con la showgirl, si sarebbe tolto la biancheria intima. Inevitabilmente questa scena ha fatto parecchio scalpore ed in molti hanno utilizzato nei confronti del giornalista delle parole poco carine.

Tommaso Zorzi interviene ed esprime il suo parere piuttosto duro contro il concorrente

Nella giornata di ieri, poco prima dell’inizio della puntata, ad esprimersi su quanto stava accadendo in casa è stato proprio lui Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello vip 5 si è espresso quindi attraverso i social network. «Volevo avvertirvi che questa sera sarò ospite del GF Vip Party con mia sorella e Giulia. Mi hanno appena detto le domande. Sarà un’intervista a me, quindi non entrerò nelle dinamiche del Grande Fratello. Anche perché alcune dinamiche mi fanno orrore. Specialmente quelle relative ad Amedeo. Credo che andrebbe semplicemente eliminato e forse anche, azzarderei, curato. Non voglio fomentare un discorso che, come dire, è brutto e fa schifo». Queste le parole di Tommaso.

La fidanzata Vera Miales e la figlia Guenda lo difendono.

Ad ogni modo, su questa polemica nelle scorse ore è intervenuta anche la fidanzata di Amedeo Goria ovvero la giovane Vera Miales. Anche la figlia Guenda Goria, che lo scorso anno ha preso parte al reality in questione, attraverso i social network ha preso le difese del padre. «Il suo percorso è appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!». Queste le parole di Guenda. E voi cosa ne pensate?