Soleil Sorge parole di fuoco: “Io so perchè Antinolfi ha avuto una storia con Belen …”

Colpi di scena in questa sesta edizione del Grande Fratello vip. Il reality è iniziato soltanto da una settimana, ma pare che già siano stati tanti gli argomenti trattati e soprattutto i colpi di scena. Puntuale, così come accaduto spesso nelle altre edizioni, anche in questa è già uscito fuori il nome di Belen Rodriguez. Sicuramente state pensando che era inevitabile visto che all’interno della casa più spiata d’Italia c’è un concorrente che per un po’ di tempo è stato molto vicino alla showgirl Argentina.

Grande fratello vip 6, è guerra tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge

Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, ovvero il noto imprenditore Campano che pare abbia avuto un flirt con Belen, subito dopo la separazione da Stefano De Martino nella primavera del 2020. Questo flirt era venuto alla luce proprio in quei giorni, grazie ad alcune foto che erano state pubblicate proprio da Alfonso Signorini sul suo settimanale Chi. Ad ogni modo, di questo se ne è parlato proprio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip che è andata in onda lunedì 20 settembre 2021. A far saltare fuori il nome di Belen è stata Soleil sorge, l’influencer nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è una concorrente del reality.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne “smaschera” Antinolfi

Anche Soleil pare abbia avuto un flirt con Antinolfi ed inevitabilmente in questi giorni i due sono tornati a parlare di questa storia che pare non sia finita proprio bene. I due hanno avuto modo di parlare del loro rapporto e di quello che non è andato e del perché poi è finita. Tra i due, in questi giorni ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso. La discussione sarebbe continuata anche durante la notte e sono state ad un certo punto tirate in ballo anche Belen Rodriguez e Dayane Mello. Anche quest’ultima pare che abbia avuto un flirt con Gianmaria.

“Si è potuto fare la storiella con quella più famosa”, la confessione di Soleil

In realtà pare che Antinolfi abbia lasciato Dayane, dopo aver avuto la possibilità di uscire con Belen. “Si è potuto fare la storiella con quella più famosa“, ha dichiarato Soleil che è arrivata nella vita di Gianmaria soltanto in un secondo momento. Quest’ultima durante la notte pare che abbia davvero iniziato a sparare a zero contro Antinolfi sostenendo che quest’ultimo ha fatto davvero di tutto per poter conquistare una posizione nel mondo dello spettacolo. “Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?”. Queste le parole di Soleil parlando con Clarissa e Sophie.

L’avvertimento a Clarissa, poi lo scontro acceso con l’imprenditore

A quel punto, Soleil ha dato un avvertimento all’ex tronista “Ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito”. “Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str…za? Sì, ok, sono str…nza”. Queste ancora le parole dell’ex corteggiatrice che sembra non abbia alcun tipo di freno. Poi è continuato lo scontro con Gianmaria. “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?”, avrebbe urlato Soleil ad Antinolfi, il quale però pare abbia detto di non sapere nulla di tutta questa storia. Insomma, non sono mancati e non mancheranno nei prossimi giorni i colpi di scena.