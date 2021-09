Pomeriggio 5, Barbara D’Urso bruscamente interrotta dagli autori e lei “E’ agghiacciante …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è tornata ormai da circa un paio di settimane con il programma Pomeriggio 5. Questo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 e pare che questa edizione sarà ricca di novità rispetto alle precedenti. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, però, è accaduto qualcosa che ha lasciato la stessa Barbara senza parole. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso torna in tv con una nuova versione di Pomeriggio 5

Eravamo abituati ad un programma dove nella prima parte venivano trattati ed affrontati i casi di cronaca e poi per buona parte, la conduttrice insieme ai suoi ospiti e opinionisti, affrontava tematiche più leggere legate per lo più al mondo del gossip. Per questa edizione, invece, sembra che i vertici di Mediaset abbiano pensato a delle novità e soprattutto a mandare in onda un programma di più spessore. Per questo ci sarà davvero tanto spazio dedicato alla cronaca e ai fatti più importanti accaduti nel nostro paese e poca TV “spazzatura”, così come è stata definita in passato.

Interrotto inaspettatamente il servizio sul green pass per un aggiornamento sul caso del prete Spagnesi

Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, sia accaduto un qualcosa di inatteso. Pare che una notizia dell’ultima ora abbia interrotto il programma di Barbara D’Urso, proprio mentre si stava parlando ancora una volta del Green pass per il personale docente. Nello specifico, pare che la regia avesse mandato in onda una intervista fatta ad un professore, ma improvvisamente Barbara D’Urso sarebbe stata interrotta dagli autori di Pomeriggio 5. Pare che gli autori avessero un aggiornamento piuttosto scioccante da fare sulla vicenda relativa a Don Francesco Spagnesi. Per chi non lo sapesse si tratta del sacerdote quarantenne, il quale circa una settimana fa è stato arrestato a Prato ed accusato di traffico di droga e di appropriazione indebita.

Le parole dell’inviata, il commento della conduttrice Barbara D’Urso

Dopo essere stata chiamata in causa dagli autori, Barbara D’Urso ha dato così la linea alla sua inviata Giorgia Scaccia, la quale ha subito aggiornato sul caso. «Ci sarebbe un nuovo capo d’accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero già sieropositive». Queste le parole della giornalista che ha così dato in diretta tv questa notizia che è stata commentata dalla stessa Barbara con un’esclamazione piuttosto colorita “E’ agghiacciante”.