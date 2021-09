GF Vip 6, Sonia Bruganelli al veleno contro Valentina Nulli Augusti e lei sui social replica a muso duro

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda nella serata di lunedì 20 settembre e diversi sono stati gli argomenti affrontati. Tra i protagonisti della puntata anche il giovanissimo Tommaso Eletti diventato particolarmente noto al pubblico per aver partecipato al noto reality show di Canale 5 ovvero Temptation Island in compagnia dell’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. E proprio a proposito della sua passata esperienza televisiva si è espressa l’opinionista Sonia Bruganelli le cui parole non sono piaciute però all’ex fidanzata di Tommaso che a sua volta non ha perso tempo per replicare tramite social.

Tommaso Eletti al GF Vip parla di Valentina Nulli Augusti

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. La coppia nei mesi scorsi è finita al centro di una grossa polemica a causa dell’eccessiva gelosia del ragazzo. Ed è proprio a causa di tale gelosia che i due hanno deciso di prendere strade diverse ed uscire da soli dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Oggi Tommaso Eletti è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e proprio nei giorni scorsi è tornato a parlare dell’ex fidanzata Valentina e della loro storia d’amore.

L’intervento di Sonia Bruganelli su Valentina Nulli Augusti

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì ecco che una delle opinioniste presenti in studio ovvero Sonia Bruganelli ha deciso di esprimere il suo pensiero su Tommaso ma anche sull’ex fidanzata e sul loro percorso a Temptation Island. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti dichiarato di avere seguito il percorso del giovane nella celebre trasmissione di Canale 5 e ha voluto precisare che secondo lei Tommaso sta cambiando. “Credo anche che non sia del tutto colpa tua”, queste le parole espresse dalla Bruganelli che ha poi continuato “Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un reality come quello che hai affrontato. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te”. La Bruganelli ha poi concluso augurando al giovane di trovare una fidanzata della sua stessa età con la quale crescere insieme. A tali parole Tommaso ha risposto dandole ragione e precisando che non avrebbe mai potuto superare il suo problema in un contesto come quello di Temptation Island.

La risposta di Valentina

Le parole espresse da Sonia Bruganelli non sono assolutamente piaciute a Valentina Nulli Augusti la quale ha subito replicato pubblicando una storia su Instagram. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose…mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento”, queste le sue parole.