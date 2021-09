Terence Hill dice addio a Don Matteo, la reazione di Nino Frassica mette i brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Terence Hill dopo 22 lunghi anni ha detto addio ad un personaggio molto importante che ha segnato la sua carriera da attore ovvero Don Matteo. Mario Girotti, questo il nome vero dell’attore oggi 82enne, ha infatti girato nei giorni scorsi l’ultima scena ed è quindi pronto a lasciare per sempre la celebre fiction di Rai 1. La commozione è stata tanta e tra coloro che hanno voluto salutare con affetto l’attore vi troviamo il simpaticissimo Nino Frassica il quale non ha perso l’occasione per condividere sui social un dolce post. Ma, quali sono state nello specifico le sue parole?

Terence Hill lascia Don Matteo dopo 22 anni

Sono trascorsi 22 anni da quando il 7 gennaio del 2000 è andata in onda la prima puntata di Don Matteo, celebre serie televisiva trasmessa su Rai 1 con protagonista il bravissimo attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Mario Girotti conosciuto da tutti con lo pseudonimo Terence Hill. Dopo 22 anni e dodici lunghe stagioni però l’attore ha deciso di dire addio ad uno dei personaggi più amati della televisione italiana e proprio nei giorni scorsi ha girato le ultime scene della celebre serie televisiva. Tanta commozione ha coinvolto tutti i presenti, e quindi l’intero cast ma anche gli addetti ai lavori e gli uffici della produzione che hanno voluto dedicargli un lungo applauso.

Il dolce messaggio di Nino Frassica sui social per Terence Hill

L’addio di Terence Hill a Don Matteo ha commosso tutti. E tra coloro che hanno voluto salutare con affetto e stima l’attore ecco che vi troviamo proprio Nino Frassica. Quest’ultimo, che nella seria tv di Rai 1 interpreta il Maresciallo Cecchini, ha infatti condiviso sui social uno speciale post. Nello specifico Frassica ha condiviso il video dell’ultimo ciak e come sottofondo ha scelto le note della famosissima colonna sonora del noto film del 1970 ‘Lo chiamavano Trinità’ con protagonisti proprio Terence Hill e Bud Spencer. Frassica ha accompagnato il post scrivendo semplicemente “Arrivederci Terence”.

Il saluto dell’attoreai telespettatori tramite i social

Lo stesso Terence Hill che per 22 anni ha prestato il suo volto all’indimenticabile ‘Don Matteo’ ha voluto salutare con grande affetto tutti coloro che in questi anni lo hanno seguito con amore e costanza. E per farlo l’attore ha deciso di condividere sui social una fotografia di ‘Don Matteo’ aggiungendo poche parole “22 anni, 13 stagioni e 259 episodi. Grazie di cuore”.