Davide Silvestri, le parole che gli dice Katia Ricciarelli “Ti devi sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di lunedì 20 settembre 2021, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello vip e come potete immaginare, non sono mancati i colpi di scena. Gli argomenti di interesse sono stati davvero tanti e tra questi ci sarebbe stato quello relativo alle nomination. Questo è vissuto ormai da tanti anni come uno dei momenti più attesi della serata. Uno dei protagonisti delle nomination di lunedì 20 settembre 2021 è stato Davide Silvestri, il quale è stato nominato dai suoi coinquilini.

Davide Silvestri, l’attore è il nominato della settimana

Davide Silvestri, pare che in questi giorni in casa avesse confessato di essersi allontanato dal mondo dello spettacolo per evitare di sottoporsi a delle dinamiche che non gli piacevano affatto. Ebbene, il giovane attore che ha conquistato davvero un grande successo in questi anni, ha deciso di ritornare in scena e ha voluto cercare di riscattarsi, partecipando proprio al reality di Canale 5. A dargli questa possibilità è stato proprio Alfonso Signorini, che è il conduttore del reality ormai da due anni. Dopo aver pensato per qualche giorno, Davide poi alla fine ha deciso di accettare questa proposta ed è diventato ufficialmente un concorrente del Grande Fratello vip sei.

L’attore non è ancora riuscito ad emergere nella casa

Una volta entrato all’interno della casa più spiata d’Italia, Davide ha ottenuto un grande successo, anche se in molti sostengono che ancora non sia uscita la sua personalità che in qualche modo è stata messa in ombra da altri personaggi più “forti”. Forse è proprio per questo motivo che l’attore è finito in nomination e subito dopo la serata si è lasciato andare ad uno sfogo con Katia Ricciarelli.

Lo sfogo di Davide e il consiglio di Katia Ricciarelli

“E’ stata una botta di dispiacere“. Questo quanto dichiarato dal gieffino, il quale però ha sottolineato ancora di essersi sentito privilegiato perché questo lo ha portato a riflettere sul perché i suoi compagni lo abbiano votato e dunque messo in nomination. “Mi sono ritirato dalla Tv perchè non mi piace questo mondo, non sono un lecchino, non mi piace scendere a compromessi“. Queste ancora le parole di Daniele Silvestri. Dopo averlo ascoltato attentamente, poi, Katia ha voluto dargli un consiglio “Tu infatti devi essere sempre te stesso”.